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سعر الدولار يستقر مع تبدد الغضب بشأن موقف ترامب من التحفيز

في المعاملات المبكرة في أوروبا، سجل سعر الدولار في أحدث تداول له 1.1754 مقابل اليورو
محمد عبد السند 11:56 ص, الأربعاء, 7 أكتوبر 20 11:56 ص, الأربعاء, 7 أكتوبر 20

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استقر سعر الدولار في تعاملات اليوم الأربعاءK إذ مال نحو الانخفاض مقابل معظم العملات بعدما قفز في البداية إثر إلغاء الرئيس دونالد ترامب محادثات بشأن تحفيز اقتصادي مع مشرعين ديمقراطيين في خطوة عززت الطلب على أصول الملاذ الآمن، وفقا لما نشرته وكالة رويترز.

وأثار قرار ترامب المفاجئ بوقف محادثات التحفيز إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في الثالث من نوفمبر المقبل موجة بيع في وول ستريت، حيث يتأهب المستثمرون لمخاطر تراجع جديد للاقتصاد الأمريكي المتضرر بالفعل.

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وبوجه عام قال محللون إن تجدد الضبابية بشأن التحفيز سيشجع المستثمرين على تداول العملات العالية المخاطر بحذر.

وفي المعاملات المبكرة في أوروبا، سجل سعر الدولار في أحدث تداول له 1.1754 مقابل اليورو بانخفاض 0.18 % بعدما ارتفع 0.4 % مقابل العملة الموحدة في الجلسة السابقة.

وجرى تداول سعر الجنيه الاسترليني مقابل 1.2915 دولار بارتفاع 0.36 % بعد تراجعه 0.86 % أمس الثلاثاء.

وصعد سعر الدولار الإسترالي 0.57 % إلى 0.7142 دولار أمريكي بعدما تراجع بأكثر من 1.1 % أمس الثلاثاء.

ويقول متعاملون إن سعر الدولار الأسترالي يواجه المزيد من مخاطر التراجع بفعل توقعات بأن تكون الخطوة المقبلة لبنك الاحتياطي الأسترالي خفض سعر الفائدة وشراء المزيد من الدين الحكومي.

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غير أن زيادة العزوف عن المخاطرة لم يؤد لتغير يذكر في الدولار مقابل الين، حيث كان أحدث تداول له عند 105.75 ين إذ يقول محللون إن هناك ميلا لشراء كلتا العملتين في أوقات الضبابية.

ترامب يخيب آمال المستثمرين

أصاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، آمال المستثمرين المتصاعدة في التوصل لاتفاق على حزمة تحفيز بالخيبة.

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وأوقف الرئيس الأمريكي، أمس الثلاثاء المفاوضات مع المشرعين الديمقراطيين بشأن حزمة اقتصادية لتخفيف تداعيات فيروس كورونا إلى ما بعد الانتخابات، رغم تنامي حالات الإصابة بالفيروس في الكثير من أنحاء البلاد قبيل موسم الإنفلونزا.

وكتب ترامب على تويتر بعد يوم من مغادرته المستشفى الذي كان يعالج فيه من كوفيد-19 “أمرت ممثليَّ بوقف التفاوض إلى ما بعد الانتخابات، وسنسن بعد فوزي مباشرة مشروع قانون تحفيز كبيرا يركز على الأمريكيين الكادحين والشركات الصغيرة”.

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بقلم محمد عبد السند

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