سعر الدولار يستقر قبيل صدور محضر اجتماع الفيدرالي

ظل سعر الدولار قريبا من منتصف نطاق تحركاته خلال الأسابيع الثلاثة الماضية أمام العملات الرئيسية الأخرى اليوم الأربعاء، إذ تتجه أنظار المتعاملين إلى صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي لاستقاء مؤشرات حول مسار السياسة النقدية، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى منها اليورو والين، ليسجل 103.02 بعد تحركه بين 103.75 و102.75 منذ أوائل يونيو.

وارتفع اليورو 0.1 % إلى 1.0886 دولار.

واستقر الدولار الأسترالي عند 0.6690 دولار أمريكيا، متمسكا بتقدمه في الجلسة السابقة 0.32%.

ولم يطرأ تغير يذكر على اليوان الذي سجل 7.231 للدولار في التعاملات الخارجية بعد ارتفاعه 0.3 % يوم الثلاثاء.