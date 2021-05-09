سعر الدولار يستقر في نهاية تداولات اليوم

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه داخل البنك الأهلي المصري عند 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في نهاية تدوالات اليوم الأحد 9-5-2021 بحسب السعر المعلن بفروع جميع البنوك العاملة في السوق المحلية المصرية، ليستمر في تقديمه نفس السعر منذ منتصف الشهر الماضي، وفقاً لتقرير بوابة “المال” الإلكترونية الذي تقدمه بشكل يومي على أسعار العملات العربية والأجنبية لخدمة متابعيها.

ومقابل العملات الأوروبية.. استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 0.8328 مقابل الدولار، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 109.3400 بحسب ما نشرته وكالة “رويترز”.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

كما استقر متوسط سعر الدولار الأمريكي على تداولات أمس فى البنك المركزي المصري عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، بحسب السعر المعلن من البنك المركزي.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، داخل البنك الأهلي المصري؛ أكبر بنك حكومي يعمل بالسوق المصرية، على نفس تعاملات أمس، عند 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع. سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

وأوضح تقرير المال على شاشات التداول وصول أسعار العملات داخل البنك العربي الأفريقي الدولي، على نفس تعاملات أمس، لتسجل 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع في بداية التعاملات الصباحية.

سعر الدولار في بنك المصرف المتحد

وبحسب التقرير النهائي في القطاع المصرفي وعلى صعيد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري داخل بنك المصرف المتحد، وصل في بداية التعاملات عند مستوى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي

وبينت التحديثات الأخيرة على سعر الدولار مقابل الجنيه داخل البنك العقاري المصري العربي وصلت إلى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، ووفقاً للتحديثات الأخيرة المعلنة على الموقع الإلكتروني. صرف الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وداخل المصرف الخاص الأكبر بالسوق المحلية البنك التجاري الدولي وصلت مستويات الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم عند مستوى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وبحسب التحديثات النهائية للدولار الأمريكي على شاشات التداولات اللحظية داخل الفروع بنك مصر بمستويات 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

أدنى سعر للدولار في السوق المصرية

وقدم بنك الإسكندرية وبنك مصر أقل مستوى للدولار الأمريكي دخل السوق المصرية في تعاملات اليوم لتصل إلى مستوى 15.60 جنيه للشراء، 15.70 جنيه للبيع.