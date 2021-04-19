سعر الدولار يستقر بنهاية تعاملات اليوم أمام الجنيه

مستقراً في البنوك الحكومية لليوم الثاني على التوالي

اختتمت أسعار الدولار اليوم على استقرارا مقابل الجنيه ، ليتراوح سعر الشراء بين مستويات 15.61 و 15.65 جنيه ، وجاءت مستويات البيع بين 15.71 و15.74 جنيه، بحسب السعر المعلن على شاشات التداول اللحظية داخل شبكة فروع البنوك العاملة في السوق المصرية، والموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري، وفيما يخص سعر الدولار و سلة العملات الرئيسية العالمية، شهد مؤشره اتجاها هابطًا ، ليصل إلى أدنى مستوى منذ 18 مارس الماضى، مسجلا 91.535 في الجلسة الأوروبية قبل أن يتعافى ليصبح مستقرا بالأساس عند 91.590.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

استقر متوسط سعر الدولار الأمريكي فى تداولات اليوم عند مستوى 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع، بحسب السعر المعلن من البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

كما استقر سعر صرف العملة الخضراء أمام نظيرها الجنيه المصري، داخل أكبر مصرف حكومي في السوق المحلية عند مستوى 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وعلى مستوى السعر المعلن على شاشات التداول اللحظية داخل شبكة فروع بنك مصر، جاءت بنهاية تعاملات اليوم عند مستوى 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

فيما سجلت مستويات سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري عند 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع داخل بنك قطر الوطني الأهلي وفقا للتحديثات الصباحية لأسعار العملات.

فئات نقدية من الدولار الأمريكي

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

بين مسح “المال” على أسعار العملات مقابل الجنيه المصري بنهاية التعاملات الصباحية داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي وصول سعر صرف الدولار الأمريكي إلى مستوى 15.65 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم

كما حققت مستويات سعر صرف العملة الأمريكية استقراراً مقابل الجنيه المصري داخل بنك بلوم في بداية التعاملات الصباحية اليوم عند مستوى 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وفيما يخص سعر العملة الخضراء داخل أكبر البنوك الخاصة العاملة في السوق المصرية.. جاء سعر الدولار داخل شبكة فروع بنك CIB عند مستوى 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع.

السعر الأعلى للدولار في السوق المصرية

وتعرض بنوك البنك المصري لتنمية الصادرات ومصرف أبو ظبي الإسلامي السعر الأعلى للدولار الأمريكي مقابل الجنيه عند مستوى 15.74 جنيه للبيع.