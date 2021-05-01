سعر الدولار يستقر بنهاية تعاملات اليوم مقابل أمام الجنيه

اتخذت مستويات سعر الدولار اليوم مسار الاستقرار مقابل الجنيه المصري، ليستقر منذ الأحد الماضي وحتى الآن، وفقاً للسعر المعلَن من البنك المركزي المصري؛ داخل شبكات فروع جميع البنوك العاملة في السوق المحلية، نتيجة تعطيل العمل صباح اليوم السبت الموافق1-5- 2021.

وعلى صعيد المستوى العالمي سجل الدولار بجلسة أمس موجة صاعدة مع إحجام المستثمرين عن المخاطرة قبيل بيان سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) وخطاب يُدلي به الرئيس جو بايدن، في وقت لاحق اليوم، من المقرر أن يعلن فيه المزيد من خطط التحفيز، حسبما نشرت وكالة “رويترز”.

على الجانل الآخر يتوقع المستثمرون أن يحافظ المركزي الأمريكي على السياسات المتعلقة بالتيسير النقدي وأن يؤكد رئيسه جيروم باول على الأرجح رسالته المؤيدة لهذا التوجه.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

بحسب السعر المعلن من البنك المركزي حافظ مستوى متوسط سعر الدولار الأمريكي على مستويات أول أمس فى البنك المركزي المصري عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

يعرض البنك الأهلي المصري؛ أكبر بنك حكومي يعمل بالسوق المصرية، مستويات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة، عند مستوى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع. سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في بنك العربي الأفريقي الدولي

عرض تقرير المال عن أسعار العملات داخل البنك العربي الأفريقي الدولي وصول سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع بنهاية التعاملات.

سعر الدولار في البنك المصرف المتحد

ووفقاً لآخر التحديثات خلال التعاملات وصل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري داخل بنك المصرف المتحد، عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

داخل شبكة بنك الإسكندرية أن سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري المعلن على الموقع الإلكتروني، بلغت مستويات 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع. صرف الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد

وسجلت مستويات سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري داخل البنك الأهلي المتحد، عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، في بداية تداولات اليوم.

سعر الدولار في بنك مصر

وحقق السعر داخل ثاني أكبر بنك حكومي وصل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري على شاشات التداولات اللحظية داخل الفروع. مستويات 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

أدنى سعر للدولار في السوق المصرية

وفي نهاية التعاملات يقدم أكبر بنكين حكومين في السوق المحلية المصرية البنك الأهلي المصري وبنك مصر، الدولار عند سعر 15.61 جنيه.