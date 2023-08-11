سعر الدولار يستقر الجمعة وسط تزايد التوقعات بوقف رفع الفائدة في أمريكا

استقر سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الجمعة وسط تزايد التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سينهي دورة رفع أسعار الفائدة بعدما أظهرت بيانات ارتفاعا معتدلا لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في يوليو الماضى، فيما يحوم الين قرب عتبة رئيسية عند 145 للدولار، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وتراجع الين 0.10 % إلى 144.89 للدولار في التعاملات الآسيوية المبكرة وهو أدنى مستوياته منذ 30 يونيو عندما اخترق مستوى 145 مقابل الدولار، مما أثار مخاوف المستثمرين من جولة أخرى من التدخلات من جانب السلطات اليابانية.

وتدخلت اليابان في سبتمبر من العام الماضي عندما ارتفع الدولار وتجاوز 145 ينا.

كما هبط الين مقابل اليورو إلى 159.135، وهو ما يقل قليلا عن ذروة 15 عاما التي لامسها أمس الخميس عند 159.19.

وأظهرت بيانات نشرت أمس الخميس أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع 0.2 % الشهر الماضي وهي النسبة نفسها المسجلة في يونيو ، فيما زاد المؤشر 3.2 % في يوليو على أساس سنوي.

وأدى تباطؤ التضخم إلى جانب تباطؤ نمو الوظائف إلى تعزيز توقعات الخبراء بأن المركزي الأمريكي سيكون قادرا على إدارة “هبوط ناعم” للاقتصاد.

وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ست عملات منافسة 0.078 % إلى 102.54، لكنه يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.

وارتفع اليورو 0.08 % إلى 1.0988 للدولار.

وزاد الدولار الأسترالي 0.20 % إلى 0.6534 دولار.

وصعد الجنيه الإسترليني في أحدث تداول إلى 1.2684 دولار وارتفع 0.07 خلال اليوم الجمعة ويتجه لإنهاء سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أيام قبل بيانات الناتج المحلي الإجمالي.