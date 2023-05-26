سعر الدولار يستقر الجمعة قبل بيانات مؤثرة على قرار «الفيدرالي الأمريكي»

انخفض الدولار الأمريكي في وقت مبكر من التعاملات الأوروبية يوم الجمعة، لكنه كان في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية ثالثة على التوالي مع زيادة توقعات رفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة.

في الساعة 03:15 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (07:15 بتوقيت جرينتش)، انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات أخرى، بنسبة 0.1% إلى 104.040، أي أدنى بقليل من أعلى مستوى شوهد في شهرين يوم الخميس عند 104.31.

على الرغم من الخسائر الطفيفة يوم الجمعة، لا تزال العملة الأمريكية في طريقها لتحقيق مكاسب أسبوعية، وهي الثالثة على التوالي، والتي تقل قليلاً عن 1% حيث يتوقع التجار بقاء أسعار الفائدة الأمريكية أعلى لفترة أطول.

أظهرت البيانات الصادرة أمس الخميس أن عدد الأمريكيين الذين قدموا المطالبات الجديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفع بشكل معتدل الأسبوع الماضي إلى 229000، بينما أظهر الناتج المحلي الإجمالي نموًا في الربع الأول حيث ارتفع إلى 1.3 من 1.1%.

وينصب الاهتمام يوم الجمعة على إصدار مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، وهو مقياس يتم مراقبته عن كثب للتضخم، سيحرص الاحتياطي الفيدرالي على متابعته عن كثب بينما يتجه إلى اجتماع السياسة في يونيو.

مع ثبات التضخم، تتزايد التوقعات الآن بأن يرفع الفيدرالي أسعار الفائدة مرة أخرى في يونيو، مع انقسم تجار العقود الآجلة بالتساوي تقريبًا بين توقع رفع سعر الفائدة التوقف المؤقت.

تلقى الدولار أيضًا دفعة هذا الأسبوع، نظرًا لوضعه الآمن، نتئجة الإخفاق في التوصل إلى اتفاق بشأن رفع سقف ديون الحكومة الأمريكية البالغ 31.4 تريليون دولار، مع اقتراب الموعد النهائي للسداد في أوائل يونيو.

ذكرت وكالة رويترز في وقت متأخر من يوم الخميس أن الجانبين على وشك التوصل إلى اتفاق على ما يبدو، لكن أي اتفاق يجب أن يوافق عليه مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون ومجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.

على صعيد آخر، ارتفع سعر زوج العملات اليورو/ الدولار الأمريكي إلى 1.0731، وظل قريبًا من أدنى مستوى في شهرين، حتى مع تلميح مسؤولي البنك المركزي الأوروبي إلى مزيد من الارتفاعات في أسعار الفائدة لترويض الارتفاع في التضخم الاقتصادي.