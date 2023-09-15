سعر الدولار يستقر الجمعة على خلفية بيانات صينية قوية

استقر سعر الدولار في التعاملات الآسيوية، خلال تعاملات اليوم الجمعة، ليتراجع بشكل طفيف عن المكاسب التي حققها يوم الخميس مقابل عملات رئيسية أخرى، في حين ارتفع اليوان عقب صدور بعض البيانات الاقتصادية القوية من الصين، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وقفز الدولار، يوم الخميس، بعد أن تلقّت مبيعات التجزئة الأمريكية دفعة من ارتفاع أسعار البنزين بنسبة 0.6% في أغسطس، على عكس التوقعات بارتفاعها 0.2%، في حين استقبل المستثمرون قرار البنك المركزي الأوروبي رفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس.

وانخفض مؤشر الدولار في أحدث التعاملات إلى 105.25 نقطة، لكنه لا يزال بالقرب من أعلى مستوى له في ستة أشهر، والذي سجله يوم الخميس عند 105.43.

وظلّ اليورو قرب أدنى مستوى له في عدة أشهر، وسجله يوم الخميس عند 1.0632 دولار.

وتلقّى اليوان والدولاران الأسترالي والنيوزيلندي دفعة، بعد أن جاءت مجموعة من البيانات الاقتصادية الصينية لبعض المؤشرات الرئيسية أفضل من المتوقع، مما أدى إلى رفع المعنويات.

وارتفع اليوان في التعاملات خارج الصين بأكثر من 0.3% إلى نحو 7.262 مقابل الدولار بعد صدور البيانات.

كان اليوان قد تراجع، يوم الخميس، بعد أن أعلن بنك الشعب الصيني أنه سيخفّض نسبة متطلبات الاحتياطي للبنوك، هذا العام، بمقدار 25 نقطة أساس.

ورغم أن الهدف من هذه الخطوة الحفاظ على وفرة السيولة ودعم التعافي الاقتصادي الهش، فقد تؤدي إلى زيادة انخفاض اليوان المتعثر بالفعل، مع هبوط أسعار الفائدة المحلية بشكل أكبر.

وقال رودريجو كاتريل، كبير خبراء العملات الأجنبية في بنك أستراليا الوطني، إن بنك الشعب الصيني قدَّم حوافز “مجزَّأة”، لكن الاقتصاد لا يزال يعاني من عدم ثقة المستهلك.

وصعد الدولار الأسترالي 0.5% إلى 0.6473 دولار، كما زاد الدولار النيوزيلندي في أحدث التعاملات 0.3% إلى 0.5931 دولار.

وارتفع اليورو 0.1% إلى 1.0652 دولار، وابتعد بقليل عن أدنى مستوياته في ستة أشهر عند 1.0632 مقابل الدولار، بعد أن رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس أخرى، في اجتماعه للسياسة النقدية يوم الخميس.

وزاد الجنيه الاسترليني بأكثر من 0.1% إلى 1.2429 دولار، ليحوم فوق أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر.

وظل الين قريبًا من 147.39 مقابل الدولار في التعاملات الآسيوية صباح يوم الجمعة.