سعر الدولار يستقر الجمعة بعد تلميحات بإمكانية إبطاء وتيرة رفع الفائدة الأمريكية

استقر سعر الدولار الأمريكي في وقت مبكر من التعاملات الأوروبية يوم الجمعة، كما هو دون صعود أو هبوط، بعد أن سيطر الاتجاه الهبوطي على المؤشر بعد أن أشار محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى إمكانية إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة في المستقبل، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وسجل مؤشر الدولار الأمريكي الآن 105.793 نقطة أمام سلة من العملات الأجنبية، حيث يتقلب دون وجهة حتى الآن. فيما هبطت عوائد سندات الخزانة الأمريكية 10 سنوات بـ 1.49% لتسجل 3.654% الآن.

محضر الفيدرالي

وشهد الدولار عمليات بيع بعد أن كشف محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي عن أن “الغالبية العظمى” من صانعي السياسة توقعوا أن يكون هناك تباطؤًا في وتيرة رفع أسعار الفائدة قريبًا.

وقد رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية في وقت سابق من هذا الشهر، للمرة الرابعة على التوالي في محاولة لترويض التضخم المرتفع، لكن المحضر عزز التوقعات إلى حد كبير برفع الفائدة 50 نقطة أساس في أوائل ديسمبر.

واستقر سعر اليورو أمام الدولار الأمريكي عند 1.0408 دون ارتفاع أو انخفاض، مستفيدًا من عمليات بيع الدولار حيث ينتظر المتداولون إصدار حساب آخر اجتماع للبنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من الجلسة.