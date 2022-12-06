سعر الدولار يستقر الثلاثاء على وقع بيانات أمريكية قوية

تماسك مؤشر الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعدما نجح في تحقيق أكبر مكاسبه في أسبوعين، حيث غذت بيانات قوية لقطاع الخدمات بالولايات المتحدة التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بقدر أكبر مما كان متوقعا في الآونة الأخيرة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وارتفع الدولار الاسترالي من قرب أدنى مستوى له في أسبوع بعدما رفع بنك الاحتياطي الاسترالي (البنك المركزي) أسعار الفائدة للشهر الثامن على التوالي.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية، عند 105.24 بعد ارتفاعه 0.7% يوم الإثنين محققا أكبر مكاسبه منذ 21 نوفمبر.

وكان قد انخفض إلى 104.1 أمس الإثنين للمرة الأولى منذ 28 يونيو قبل أن يغير اتجاهه عقب بيانات أظهرت انتعاش قطاع الخدمات الأمريكي على غير المتوقع في نوفمبر بالإضافة إلى بيانات قوية للوظائف.

وقال يو نا باك هيجر محلل العملات لدى كوميرتس بنك: “كلما استمرت قوة الاقتصاد الأمريكي لفترة أطول زادت الشكوك ربما بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستعاني حقا من الركود العام المقبل وما إذا كان البنك المركزي الأمريكي سيخفض فعلا أسعار الفائدة الرئيسية في هذه المرحلة”.

وتصدر اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة قرارها بشأن السياسة النقدية يوم 15 ديسمبر. ويتوقع المتعاملون حاليا زيادة الفائدة نصف نقطة إلى نطاق 4.25-4.5% وأن يتوقف المركزي الأمريكي عن زيادة الفائدة عند أعلى قليلا من 5% في مايو .

وارتفع سعر الدولار الأسترالي 0.3% إلى 0.6718 دولار أمريكي معوضا بعضا من خسائره التي بلغت 1.4% يوم الإثنين بعدما قال البنك المركزي الأسترالي إنه ليس لديه مسار محدد مسبقا لتشديد السياسة النقدية لكن التضخم ما زال مرتفعا.