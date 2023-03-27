سعر الدولار يستقر الإثنين وسط استمرار المخاوف من الأزمة المصرفية

شهد سعر الدولار استقرارا خلال تعاملات اليوم الإثنين، بينما يحوم الين بالقرب من أعلى مستوى له في 7 أسابيع في وقت يعكف فيه المستثمرون على تقييم الإجراءات التي تتخذها السلطات والهيئات التنظيمية لتهدئة المخاوف بشأن النظام المصرفي العالمي، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، 0.078% إلى 103.07 بعد أن صعد 0.5% يوم الجمعة وسط توترات مصرفية قادت لتراجع سهم دويتشه بنك ما يقرب من تسعة بالمئة.

وزاد اليورو 0.05% إلى 1.0764 دولار بعد انخفاضه 0.6% يوم الجمعة. ووصل الجنيه الإسترليني إلى 1.2235 دولار بارتفاع 0.05% خلال اليوم بعد أن هبط 0.5% يوم الجمعة.

وصعد الدولار الأسترالي 0.09% إلى 0.665 دولار.

وعلى صعيد العملات المشفرة، بلغ آخر ارتفاع لعملة بتكوين 0.84% إلى 27861.02 دولار. وبلغ آخر ارتفاع لعملة إيثريوم 0.71% إلى 1763.39 دولار.