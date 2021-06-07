سعر الدولار يستقر الإثنين مع ترقب الأسواق لبيانات التضخم

ولم يطرأ تغير يُذكر على أسعار العملات في التعاملات الأوروبية المبكرة يوم الاثنين بينما يجري تداول الأسهم العالمية قرب مستويات قياسية.

استقر الدولار في تعاملات اليوم الإثنين بعد خسائر مُني بها أمس الأول في أعقاب صدور بيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت دون التوقعات فيما افتقرت أسواق العملات عموما للزخم مع ترقب المستثمرين لبيانات تضخم مهمة هذا الأسبوع، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

واعتُبرت بيانات الوظائف مصدر ارتياح للأسواق إذ أظهرت أن توسع نمو الوظائف لم يكن بالقوة الكافية ليعزز توقعات تشديد مجلس الاحتياطي الفيدرالي “البنك المركزي الأمريكي” سياسته النقدية في وقت أقرب مما يضر بالدولار.

ولم يطرأ تغير يُذكر على أسعار العملات في التعاملات الأوروبية المبكرة اليوم الإثنين بينما يجري تداول الأسهم العالمية قرب مستويات قياسية.

وبحلول الساعة 1125 بتوقيت جرينتش، استقر مؤشر الدولار عند 90.141 في حين فقد اليورو 0.1 % مقابل الدولار، عند 1.2159 دولار.

وزاد الدولار الأسترالي، الذي يُعد مؤشرا للإقبال على المخاطرة، 0.2 % مقابل نظيره الأمريكي عند 0.77535.

وتترقب الأسواق بيانات التضخم الأمريكي التي ستصدر الخميس المقبل واجتماع البنك المركزي الأوروبي في اليوم ذاته.

وحام سعراليوان الصيني قرب مستوى مهم عند 6.40 بينما جرى تداوله عند 6.3960 في التعاملات الخارجية.

وفي العملات المشفرة، ارتفع بتكوين 2% إلى حوالي 36 ألفا و535 دولارا، فيما زادت إثريوم 4.2 % إلى 2825 دولارا. وكانت تعاملات كلتا العملتين داخل النطاقات المحدودة نسبيا لهذا الشهر.



بايدن يشيد بتقرير الوظائف

وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن إن تقرير الوظائف لشهر أبريل الماضى الصادر مؤخراً يُبرز مدى أهمية خطة الإنقاذ الأمريكية التى أُقرَت فى مارس الماضى لتعافى البلاد.

وأضاف الرئيس الأمريكي، فى حديث له بالبيت الأبيض، حسبما نقلت قناة “سى إن إن” الإخبارية الأمريكية أن إدارته تتحرك فيما يتعلق بالاقتصاد بسرعة أكثر مما كان يعتقد.

وأوضح بايدن “أريد أن أضع تقرير الوظائف اليوم فى منظوره الصحيح .. لقد تولينا المنصب ونحن نعلم أننا نواجه وباءً يحدث مرة كل قرن وأزمة اقتصادية تحدث مرة كل جيل وكنا نعلم أن هذا لن يكون سباقاً، بل سيكون ماراثون”.

وتابع الرئيس الأمريكي: “هناك المزيد من الأدلة اليوم على أن اقتصادنا يتحرك فى الاتجاه الصحيح، لكن من الواضح أنه ما زال أمامنا طريق طويل لنقطعه”.

وبحسب تقرير الوظائف الأمريكي، لم يُضِف اقتصاد الولايات المتحدة إلا 266 ألف وظيفة فى شهر أبريل الماضى وكان هذا أقل بكثير مما توقعه الاقتصاديون، حيث رجحوا إضافة مليون وظيفة.