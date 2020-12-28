سعر الدولار يستقر الإثنين مع إقرار ترامب حزمة مساعدات كورونا

صعد سعر الدولار الأسترالي إلى 76.082 سنت أمريكي، متجها صوب أعلى مستوى في عامين ونصف العام أيضا عند 76.390 سنت والذي بلغه هذا الشهر

لم يتأثر سعر الدولار كثيرا بعد عدم إنفاذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديده بعرقلة حزمة مساعدات لمتضرري فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” وسط تعاملات ضعيفة اليوم الإثنين بسبب العطلات، بحسب رويترز.

وحوم الجنيه الإسترليني دون أعلى مستوى في عامين ونصف العام في التعاملات الآسيوية عقب التوصل الأسبوع الماضي إلى اتفاق تجارة محدود لحقبة ما بعد انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي لم يشمل القطاع المالي البريطاني.

ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار عند 90.151، بعد هبوط على مدى ثلاثة أيام.

وزاد سعر الجنيه الإسترليني 0.2 بالمئة إلى 1.3565 دولار، ليتجه مجددا نحو مستوى 1.3625 دولار الذي بلغه في وقت سابق من الشهر الجاري للمرة الأولى منذ مايو 2018.

ووقع ترامب على مساعدات الجائحة وإنفاق حكومي بقيمة إجمالية 2.3 تريليون دولار، لتتجنب الحكومة إغلاقا جزئيا من غد الثلاثاء.

واستقر سعر اليورو عند 1.2216 دولار، قرب أعلى مستوى في عامين ونصف العام البالغ 1.2273 دولار والذي لامسه الشهر الجاري.

وصعد سعر الدولار الأسترالي إلى 76.082 سنت أمريكي، متجها صوب أعلى مستوى في عامين ونصف العام أيضا عند 76.390 سنت والذي بلغه هذا الشهر.

وارتفع سعر اليوان 0.1 بالمئة في المعاملات الخارجية إلى 6.5200 للدولار، وسجل 6.5296 في السوق المحلية.

وضعف سعر الدولار قليلا أمام العملة اليابانية مسجلا 103.455 ين.

ترامب يوقع حزمة مساعدات

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأحد، تشريعا خاصا بحزمة مالية حجمها 2.3 تريليون دولار للإغاثة من جائحة فيروس كورونا والإنفاق الحكومي ليصبح بذلك قانونا.

وعقب توقعيه التشريع بعيدا عن وسائل الإعلام في ناديه للغولف، قال إنه يبعث مع التوقيع “رسالة قوية للكونغرس توضح ضرورة إزالة بنود الهدر (في الإنفاق)”.

وأضاف في بيان: “المزيد من الأموال في الطريق”، دون أن يقدم ما يدعم وعده هذا.

وأعادت هذه الخطوة إلى ملايين الأمريكيين مزايا إعانات البطالة، التي فقدوها بعد رفض ترامب توقيع التشريع في بادئ الأمر، وحالت دون إغلاق جانب من أنشطة الحكومة الاتحادية في أزمة من صنع يديه.

وتراجع ترامب الذي سيترك منصبه في 20 يناير المقبل بعد خسارته انتخابات الثالث من نوفمبر لصالح الديمقراطي جو بايدن، تراجع عن تهديده السابق بعرقلة التشريع، الذي أقره الكونغرس الأسبوع الماضي، بعدما واجه ضغوطا شديدة مارسها عليه مشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.