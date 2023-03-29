سعر الدولار يستقر الأربعاء وسط هدوء حذر بالأسواق

شهد سعر الدولار الأمريكي استقرارا قليلا أمام معظم العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ليستقر بعد انخفاضه على مدى الجلسات القليلة الماضية وارتفع بشدة أمام الين الذي شهد تقلبات مع قرب انتهاء السنة المالية اليابانية، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية 0.15% إلى 102.64.

وكان قد انخفض في الجلستين الماضيتين ومن المتوقع أن يسجل خسارة شهرية 2.1%، ليقع ضحية اضطرابات السوق الناجمة عن مشاكل القطاع المصرفي.

وانخفض اليورو 0.1% إلى 1.0834 دولار بينما سجل الإسترليني تراجعا طفيفا إلى 1.2316 دولار لينزل قليلا عن أعلى مستوى خلال الجلسة في نحو شهرين الذي سجله الجلسة الماضية عند 1.2348 دولار.

وقالت جين فولي رئيسة استراتيجيات العملات الأجنبية لدى رابوبنك “عدنا للإحساس بالهدوء في الوقت الحالي لكنني لا أعتقد أن الأمر انتهى، السوق تختبر النقاط الضعيفة كما يجد الماء الشقوق، والسؤال الآن هو كيف ومن سيمكنه مواكبة أجواء أسعار الفائدة المرتفعة بأفضل طريقة”.

واستمرت تقلبات الين مع اقتراب نهاية السنة المالية اليابانية يوم الجمعة، ولامس الدولار أعلى مستوى في أسبوع وارتفع 0.8% في أحدث تعاملات إلى 131.99 ين، بينما زاد اليورو 0.6 % أمام العملة اليابانية إلى 142.9 ين.

كان الين قد سجل أعلى مستوياته في نحو شهرين أمام كل من الدولار واليورو الأسبوع الماضي مستفيدا من الإقبال على الأصول الآمنة، لكن فولي قالت إن السوق ربما تشهد طلبا أقل على الملاذات الآمنة هذا الأسبوع.

وبالنسبة للعملات الأخرى، تراجع الدولار الأسترالي 0.5 % إلى 0.6674 دولار بعد قراءة أظهرت تباطؤ تضخم أسعار المستهلكين في أستراليا لأدنى مستوى في ثمانية أشهر، وهو ما يوجد مبررا جديدا لبنك الاحتياطي (المركزي الأسترالي) لوقف حملته لرفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وزادت بتكوين ثلاثة % إلى 28 ألفا و142 دولارا، لتستقر بعد أن هبطت عقب المشاكل التي واجهتها بينانس، أكبر منصة لتداول العملات المشفرة، والتي تواجه دعوى قضائية من لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأولية الأمريكية.