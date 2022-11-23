سعر الدولار يستقر الأربعاء مع انتظار نشر وقائع أحدث اجتماع للاحتياطي الفيدرالي

استقر سعر الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الأربعاء قبل النشر المرتقب لوقائع أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) لتحديد سياسته في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار النيوزيلندي جراء الزيادة القياسية لسعر الفائدة لكبح التضخم، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

واستقر مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء الدولار أمام ست عملات رئيسية، بشكل عام عند 107.1، بعد تراجعه 0.65 % في اليوم السابق بعدما عزز تحسن المعنويات الإقبال على العملات الأعلى في المخاطر.

وارتفع الدولار مقابل جميع العملات الرئيسية هذا العام، مدعوما برفع المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمعدلات كبيرة لكبح التضخم، إلا أن بيانات التضخم الأمريكية الأخيرة التي جاءت أقل من المتوقع حفزت توقعات المستثمرين برفع الفائدة بمعدلات أقل.

وسيعكف المستثمرون على تحليل وقائع اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر نوفمبر الجاري، المقرر نشرها الساعة 1900 بتوقيت جرينتش، بحثا عن أي مؤشرات بشأن اتجاهات أسعار الفائدة.

وزاد الدولار النيوزيلندي 0.7%، مقتربا من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، بعدما أعلن البنك المركزي في البلاد رفعا قياسيا للفائدة بواقع 75 نقطة أساس إلى 4.25% رغم التحذيرات من أن الاقتصاد قد يعاني من ركود لعام كامل.

وصعد اليورو 0.1% إلى 1.03090 دولار بعد بيانات جديدة أظهرت أن التباطؤ في نشاط الأعمال في منطقة اليورو قد تراجع قليلا في نوفمبر .

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.18915 دولار.

وفي الصين، قوض ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 الآمال في إعادة فتح ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مما ألقى بظلاله على الأسواق.

وفيما يتعلق بالعملات المشفرة فقد شهدت التداولات تقلبا، وظلت عملة بتكوين تتأرجح بين تسجيل الخسائر والمكاسب. وارتفعت بتكوين في آخر تعامل اثنين في المئة إلى 16520 دولارا.