سعر الدولار يستقر أمام الجنيه بمنتصف تعاملات الثلاثاء 12-1-2021

عرض مصرف أبوظبي الإسلامي سعر العملة الأمريكية عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 للبيع

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 12 يناير 2021، بعد أن فقد خلال تعاملات أمس 1.8 قرش.

وانخفضت العملة الخضراء نحو 8.5 قرش أمام الجنيه منذ مطلع العام الجاري، طبقا لبيانات البنك المركزي المصري.

السعر الأعلى والأدنى للدولار في السوق

وتداول بنك التعمير والإسكان، سعر العملة الخضراء أمام الجنيه عند أعلى مستوى لها في السوق المصرية، مسجلة 15.63 جنيه للشراء.

وبلغ أدنى سعر شراء للعملة الأمريكية في السوق عند 15.60 جنيه لدى بنوك بلوم، مصر إيران، العقاري المصري العربي، الإسكندرية، وفيصل الإسلامي.

سعر الدولار اليوم امام الجنيه

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه لدى بنك مصر ثاني أكبر البنوك في السوق المصرية من حيث الأصول، نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وعُرض سعر الدولار أمام الجنيه لدى البنك الأهلي المصري عند مستوى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 للبيع.

ويعتبر البنك الأهلي المصري، من البنوك ذات الأهمية النظامية بالقطاع المصرفي المصري، ويمتلك أكثر من 500 فرعًا على مستوى الجمهورية.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

عرض مصرف أبوظبي الإسلامي سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

وفي البنك العربي الأفريقي الدولي بلغ سعر العملة الخضراء 15.60 جنيه للشراء، و15.70 للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

تداول سعر الدولار أمام الجنيه التعاملات لدى بنك البركة عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 للبيع.

تطور سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال عام 2020

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري

وعرض بنك أبوظبي التجاري سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه عند مستوى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه لدى بنك كريدي أجريكول، مستوى 15.61 جنيه للشراء و15.71 للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه أمس الإثنين، 15.584 جنيه للشراء و15.713 للبيع، مقابل 15.599 جنيه للشراء و15.722 للبيع أمس الأول الأحد.