سعر الدولار يرتفع 5 قروش خلال تعاملات الأسبوع الماضي

ارتفع متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية، طبقا لبيانات البنك المركزي، نحو 5 قروش خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

وسجل متوسط العملة الأمريكية بنهاية تعاملات الخميس، 15.678 جنيه للشراء، و15.778 جنيه للبيع، مقابل 15.626 جنيه للشراء و15.726 جنيه للبيع في نهاية تعاملات الأسبوع السابق عليه.

وكشفت بيانات البنك المركزي المصري، تعويض الدولار جزءا من خسائره التي مني بها منذ بداية الشهر، وفقدت العملة الخضراء نحو 8.5 قرش حتى يوم 11 يناير، قبل أن ترتفع بنحو 7.8 قرش حتى تعاملات الأربعاء الماضي.

وخلال العام الماضي، ارتفعت قيمة الجنيه المصري أمام الدولار بنسبة 2%، مقارنة بمستويات الأسعار بنهاية عام 2019.

وتستعرض بوابة “المال” فيما يلي أسعار صرف الدولار في السوق المصرية بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي:

السعر الأعلى والأدنى للدولار في السوق المصرية

عرض 22 بنكًا عاملًا بمصر، سعر العملة الخضراء أمام الجنيه عند أعلى مستوى لها، ليسجل 15.68 جنيه للشراء.

وتضم قائمة البنوك كلًا من البنك العربي الأفريقي الدولي، بنك البركة، بنك بلوم، البنك الأهلي الكويتي، البنك المصري الخليجي، بنك مصر إيران للتنمية، بنك قناة السويس، المصرف المتحد، بنك المشرق، بنك الكويت الوطني، البنك المصري لتنمية الصادرات، بنك الاستثمار العربي، البنك العقاري المصري العربي، بنك أبوظبي التجاري، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك أبوظبي الأول، المصرف العربي الدولي، بنك التعمير والإسكان، البنك الأهلي المتحد، بنك HSBC، بنك QNB.

وعرض بنك عوده أدنى سعر للعملة الأمريكية في السوق المصرية عند مستوى 15.62 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه لدى البنك الأهلي بنحو 5 قروش خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليصل إلى مستوى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع، مقابل 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع بنهاية الأسبوع السابق عليه.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه لدى بنك مصر ثاني أكبر البنوك في السوق المصرية من حيث الأصول، 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع، ليكون مرتفعًا بنحو 5 قروش مقارنة بأسعار الأسبوع السابق عليه.

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد

تداول البنك الأهلي المتحد سعر العملة الخضراء أمام الجنيه المصري عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 للبيع. الدولار الأمريكي

سعر الدولار في التجاري الدولي

عُرض سعر الدولار أمام الجنيه التعاملات لدى البنك التجاري الدولي، عند 15.67 جنيه للشراء، و15.77 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه لدى بنك أبوظبي التجاري مستوى 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

سجل سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه لدى البنك المصري الخليجي 15.68 جنيه للشراء، و15.78 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه لدى بنك الإسكندرية، مستوى 15.67 جنيه للشراء و15.77 للبيع. تطور سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال عام 2020

سعر الدولار في بنك بلوم

عرض بنك بلوم سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصرى

ارتفع سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه المعلن من قبل البنك المركزي، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليسجل 15.665 جنيه للشراء و15.795 للبيع، مقابل 15.615 جنيه للشراء و15.744 للبيع نهاية تعاملات الأسبوع السابق عليه.