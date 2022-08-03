سعر الدولار يرتفع 4 قروش بمنتصف تعاملات اليوم في البنوك

ارتفع سعر الدولار اليوم الأربعاء في منتصف التعاملات على مستويات الشراء والبيع، بقيمة 4 قروش داخل عدد كبير من فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، بحسب الموقع الإلكتروني للبنك المركزي وفق التقرير اليومي لبوابة “المال” الإلكترونية.

أعلى سعر للدولار في مصر

أظهرت شاشات تداول بنكي مصرف أبوظبي الإسلامي والعقاري أعلى سعر لصرف الدولار أمام الجنيه في مصر عند 19.10 جنيه للشراء، و19.13 للبيع.

سعر الدولار في أكبر بنكين حكوميين

فيما يقدم أكبر بنكين حكوميين (البنك الأهلى وبنك مصر)، سعر صرف الدولار أمام الجنيه عند 19.05 جنيه للشراء، و19.11 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي CIB

بينت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية زيادة سعر الدولار بشبكة فروع البنك التجاري الدولي إلى 19.01 جنيه للبيع، و19.07 للشراء، ويعتبر CIB أكبر البنوك المصرية الخاصّة.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

كما تقدم شبكة فروع بنك الإسكندرية سعر صرف الدولار للأفراد والشركات عند 19.03 جنيه للشراء، و19.13 للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي

بلغ سعر العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري، داخل شبكة فروع البنك العربي الإفريقي 18.97 جنيه للشراء، و19.07 جنيه للبيع.