سعر الدولار يرتفع 3.7 قرش أمام الجنيه خلال الأسبوع الماضي

العملة الأمريكية تصعد بنحو 4.7 قرش منذ بداية الشهر

ارتفع متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية بنحو 3.7 قرش خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليسجل في نهاية تعاملات الخميس، 15.654 جنيه للشراء، و15.754 جنيه للبيع، مقابل 15.617 جنيه للشراء، و15.717 جنيه للبيع بنهاية الأسبوع السابق عليه.

وخلال شهر ديسمبر الجاري، صعد متوسط سعر العملة الأمريكية 4.7 قرش، طبقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

أعلى سعر للعملة الأمريكية

سجلت العملة الخضراء أعلى سعر شراء لها في السوق المصرية عند 15.66 جنيه لدى 16 بنكًا بختام تعاملات الأسبوع.

سعر الدولار في بنك عوده

عرض بنك عوده سعر العملة الخضراء أمام الجنيه عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

سعر الدولار في بنك QNB

عرض بنك QNB سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه عند 15.65 جنيه للبيع، و15.75 للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

تداول بنك الإسكندرية سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه، عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

الدولار الأمريكي

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل الدولار أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري، 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

تداول مصرف أبوظبي الإسلامي سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ الدولار أمام الجنيه في بنك مصر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib

عرض البنك التجاري الدولي، الدولار أمام الجنيه، عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

تطور سعر الدولار أمام الجنيه بالبنك المركزي خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2020

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

زاد سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه بالبنك المركزي المصري، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليسجل 15.638 جنيه للشراء، و15.772 جنيه للبيع، مقابل 15.604 جنيه للشراء، و15.736 جنيه للبيع في نهاية الأسبوع السابق عليه.

وسعر الدولار الرسمي المُعلَن من البنك المركزي يتم التعامل به ضمن المعاملات الحكومية الرسمية والمنافذ الجمركية.