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سعر الدولار يرتفع 3.55 قرش أمام الجنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي

إلا أن العملة الخضراء متراجعة نحو 7 قروش في المجمل منذ بداية فبراير
الحسينى حسن 2:33 م, الجمعة, 19 فبراير 21 2:33 م, الجمعة, 19 فبراير 21

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ارتفع متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية 3.55 قرش، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، طبقا لبيانات البنك المركزي، ليسجل 15.606 جنيه للشراء، و15.706 جنيه للبيع، مقابل 15.571 جنيه للشراء، و15.671 جنيه نهاية الأسبوع السابق عليه.

ومنذ بداية فبراير الجاري، شهدت العملة الخضراء تراجعًا أمام الجنيه بنحو 12 قرشًا حتى يوم 14 فبراير، قبل أن تعاود الصعود منذ يوم الإثنين من الأسبوع المنقضي بنحو 5 قروش، لتكون في المجمل فاقدة 7 قروش خلال الشهر.

ومطلع الشهر الجاري، نجحت مصر ممثلة في وزارة المالية في تنفيذ إصدار سندات دولية بقيمة 3.75 مليار دولار على ثلاث شرائح (5، 10، 40 سنة)، وبقيم مصدرة تبلغ 750 مليون دولار، و1.5 مليار دولار، و1.5 مليار دولار على التوالي.

وقال مجلس الوزراء في تقرير له قبل أيام إن الجنيه المصري يعد من ضمن أفضل عملات العالم من حيث الأداء أمام الدولار في 4 سنوات، بعد تحرير سعر الصرف رغم أزمة كورونا، مشيرًا إلى أن الجنيه صمَد خلال عام 2020 وحقق مكاسب أمام الدولار بعد تعافي صافي الاحتياطيات الدولية، رغم الجائحة.

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أعلى وأدنى سعر للدولار في السوق المصرية

قام 15 بنكًا بعرض سعر العملة الأمريكية عند أعلى مستوى له في السوق المصرية ليسجل 15.61 جنيه للشراء.

ومن أبرز تلك البنوك بنك كريدي أجريكول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وبنك الإسكندرية، والبنك الأهلي المتحد، وبنك HSCB، وبنك QNB الأهلي.

وتداول بنك الاستثمار العربي سعر العملة الخضراء أمام الجنيه عند أدنى مستوى له في السوق مسجلًا 15.56 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

ارتفعت أسعار صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه المصرى لدى البنك الأهلي المصرى بنحو قرش واحد فقط خلال تعاملات الأسبوع الماضي، لتصل إلى مستوى 15.59 جنيه للشراء، و15.69 للبيع، من 15.58 جنيه للشراء، و15.68 للبيع

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سعر الدولار في بنك مصر

وبلغ سعر صرف الدولار قرشين في بنك مصر ـ ثاني أكبر البنوك في السوق المصرية من حيث الأصول ـ مستوى 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع، نهاية تعاملات أمس الخميس، مقابل 15.58 جنيه للشراء، و15.68 للبيع الخميس السابق عليه.

الدولار
سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في بنك قناة السويس

تداول بنك قناة السويس، سعر صرف العملة الخضراء أمام الجنيه في السوق، عند مستوى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

عرض المصرف المتحد، سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه في السوق عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني

وفي بنك الإمارات دبي الوطني، يُتداول سعر الدولار الأمريكي اليوم الجمعة، عند مستوى 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع.

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سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد

سجل سعر العملة الخضراء أمام الجنيه لدى البنك الأهلي المتحد، مستوى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

بلغت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، لدى البنك التجاري الدولي، مستوى 15.60 جنيه للشراء و15.70 للبيع.

تطور سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال شهر يناير 2021
تطور سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال شهر يناير 2021

سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات

وصلت العملة الأمريكية أمام الجنيه عند مستوى 15.59 جنيه للشراء، و15.69 للبيع، لدى البنك المصري لتنمية الصادرات.

سعر الدولار الرسمي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه – الذي يتم التداول به في المؤسسات الحكومية الرسمية والمنافذ الجمركية – أمس الخميس، 15.593 جنيه للشراء، و15.725 جنيه للبيع، مقابل 15.552 جنيه للشراء و15.676 جنيه للبيع الخميس السابق عليه.

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بقلم الحسينى حسن

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