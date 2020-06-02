سعر الدولار يرتفع 3 قروش في بنكي «الأهلي» و«مصر» خلال التعاملات الصباحية

رفع بنكا الأهلي ومصر سعر الدولار بقيمة 3 قروش خلال التعاملات الصباحية في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء الموافق 2-6-2020 .

وسجل سعر الدولار في أكبر بنكين حكوميين 15.89 جنيها للشراء و15.99 جنيها للبيع في تعاملات صباح اليوم مقابل 15.86 و15.96 جنيها في تعاملات أمس.

وبالمثل ارتفع السعر في نحو 13 بنكا آخرين بقيمة 3 قروش ليصل إلى 15.91 جنيها للشراء و16.01 جنيها بيعًا وهي بنوك العربي الأفريقي والأهلي الكويتي والمصري الخليجي ومصر إيران وغيرها .

يأتي ذلك بينما ارتفع متوسط أسعار الدولار أمام الجنيه لدى البنوك المصرية بنحو 4 قروش كاملة في تعاملات أمس، ليسجل 15.87 جنيه للشراء و15.97 جنيه للبيع، بنهاية التعاملات وفقا للبنك المركزى المصرى.

جدول يوضح سعر الدولار

البنك سعر الشراء سعر البيع الأهلي الكويتي 15.91 16.01 العربي الأفريقي الدولي 15.91 16.01 المصرف العربي الدولي 15.91 16.01 قناة السويس 15.91 16.01 قطر الوطني الأهلي 15.91 16.01 التجاري الدولي 15.91 16.01 المصرف المتحد 15.91 16.01 الاستثمار العربي 15.91 16.01 اتش اس بي سي 15.91 16.01 مصر إيران 15.91 16.01 الإمارات دبي الوطني 15.91 16.01 المصري الخليجي 15.91 16.01 المشرق 15.91 16.01 الإسكندرية 15.9 16 مصر 15.89 15.99 الأهلي المصري 15.89 15.99 التعمير والإسكان 15.88 15.98 كريدي أجريكول 15.88 15.98 تنمية الصادرات 15.88 15.98 بلوم 15.88 15.98 الكويت الوطني 15.88 15.98 عوده مصر 15.88 15.98 التنمية الصناعية 15.88 15.98 الأهلي المتحد 15.88 15.98 البركة 15.81 15.91

مكاسب الدولار منذ ظهور كورونا

وفي آخر اسبوع قبل عطلة عيد الفطر ارتفع متوسط سعر الدولار بنحو 11 قرشًا في البنوك وفقًا للسعر المعلن من قبل البنك المركزي، ثم ارتفع 7 قروش خلال يومي الأحد والإثنين الماضيين .

وبهذا المستوى يكون الدولار قد ارتفع بنحو 37 قرشًا منذ الأسبوع الأخير من شهر فبراير الماضي حتى قبيل عطلة عيد الفطر، نتيجة أزمة كورومنا التي أثرت على تدفقات العملات الأجنبية نحو السوق المحلية.

وكشف رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، في تصريحات سابقة، أن الاحتياطي النقدي الأجنبي واحتياطيات البنوك كانا حائط صد قويًّا ضد صدمة كورونا التي دفعت الأجانب لسحب نحو 17 مليار دولار استثمارات أجنبية غير مباشرة.

وأكد أن السوق المصرية قوية والاحتياطيات تكفى أكثر من 7 أشهر من الواردات، كما أن البنوك تمتلك سيولة قوية، وهو ما عزّز استقرار سعر صرف العملة المحلية.

وأشار إلى أنه حتى منتصف مارس الماضى كانت مؤشرات الاقتصاد جيدة جدًا ولم تتأثر إيرادات السياحة، ولولا أزمة كورونا كنا سنشهد مستويات مبشرة من النمو.

ولجأت مصر لصندوق النقد الدولي لمواجهة الأزمة الحالية، بعدما هبط الاحتياطي النقدي بنحو 8 مليارات دولار في شهري مارس وأبريل لتحصل على تمويل عاجل بقيمة نحو 2.8 مليار دولار.

وتتفاوض حاليًّا على تمويل استعداد ائتماني بقيم 5.5 مليار دولار تقريبًا لمواجهة التداعيات المستقبلية لفيروس كورونا على الاقتصاد.