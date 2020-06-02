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سعر الدولار يرتفع 3 قروش في بنكي «الأهلي» و«مصر» خلال التعاملات الصباحية

تجاوز 16 جنيها بيعًا في 13 بنكا
سيد بدر 10:52 ص, الثلاثاء, 2 يونيو 20 10:52 ص, الثلاثاء, 2 يونيو 20

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رفع بنكا الأهلي ومصر سعر الدولار بقيمة 3 قروش خلال التعاملات الصباحية في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء الموافق 2-6-2020 .

وسجل سعر الدولار في أكبر بنكين حكوميين 15.89 جنيها للشراء و15.99 جنيها للبيع في تعاملات صباح اليوم مقابل 15.86 و15.96 جنيها في تعاملات أمس.

وبالمثل ارتفع السعر في نحو 13 بنكا آخرين بقيمة 3 قروش ليصل إلى 15.91 جنيها للشراء و16.01 جنيها بيعًا وهي بنوك العربي الأفريقي والأهلي الكويتي والمصري الخليجي ومصر إيران وغيرها .

يأتي ذلك بينما ارتفع متوسط أسعار الدولار أمام الجنيه لدى البنوك المصرية بنحو 4 قروش كاملة في تعاملات أمس، ليسجل 15.87 جنيه للشراء و15.97 جنيه للبيع، بنهاية التعاملات وفقا للبنك المركزى المصرى.

جدول يوضح سعر الدولار

البنكسعر الشراءسعر البيع
الأهلي الكويتي15.9116.01
العربي الأفريقي الدولي15.9116.01
المصرف العربي الدولي15.9116.01
قناة السويس15.9116.01
قطر الوطني الأهلي15.9116.01
التجاري الدولي15.9116.01
المصرف المتحد15.9116.01
الاستثمار العربي15.9116.01
اتش اس بي سي15.9116.01
مصر إيران15.9116.01
الإمارات دبي الوطني15.9116.01
المصري الخليجي15.9116.01
المشرق15.9116.01
الإسكندرية15.916
مصر15.8915.99
الأهلي المصري15.8915.99
التعمير والإسكان15.8815.98
كريدي أجريكول15.8815.98
تنمية الصادرات15.8815.98
بلوم15.8815.98
الكويت الوطني15.8815.98
عوده مصر15.8815.98
التنمية الصناعية15.8815.98
الأهلي المتحد15.8815.98
البركة15.8115.91
قطاع التأمين دولار

مكاسب الدولار منذ ظهور كورونا

وفي آخر اسبوع قبل عطلة عيد الفطر ارتفع متوسط سعر الدولار بنحو 11 قرشًا في البنوك وفقًا للسعر المعلن من قبل البنك المركزي، ثم ارتفع 7 قروش خلال يومي الأحد والإثنين الماضيين .

وبهذا المستوى يكون الدولار قد ارتفع بنحو 37 قرشًا منذ الأسبوع الأخير من شهر فبراير الماضي حتى قبيل عطلة عيد الفطر، نتيجة أزمة كورومنا التي أثرت على تدفقات العملات الأجنبية نحو السوق المحلية.

وكشف رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، في تصريحات سابقة، أن الاحتياطي النقدي الأجنبي واحتياطيات البنوك كانا حائط صد قويًّا ضد صدمة كورونا التي دفعت الأجانب لسحب نحو 17 مليار دولار استثمارات أجنبية غير مباشرة.

وأكد أن السوق المصرية قوية والاحتياطيات تكفى أكثر من 7 أشهر من الواردات، كما أن البنوك تمتلك سيولة قوية، وهو ما عزّز استقرار سعر صرف العملة المحلية.

وأشار إلى أنه حتى منتصف مارس الماضى كانت مؤشرات الاقتصاد جيدة جدًا ولم تتأثر إيرادات السياحة، ولولا أزمة كورونا كنا سنشهد مستويات مبشرة من النمو.

ولجأت مصر لصندوق النقد الدولي لمواجهة الأزمة الحالية، بعدما هبط الاحتياطي النقدي بنحو 8 مليارات دولار في شهري مارس وأبريل لتحصل على تمويل عاجل بقيمة نحو 2.8 مليار دولار.

وتتفاوض حاليًّا على تمويل استعداد ائتماني بقيم 5.5 مليار دولار تقريبًا لمواجهة التداعيات المستقبلية لفيروس كورونا على الاقتصاد.

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بقلم سيد بدر

حاصل على بكالوريوس الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة عام 2011، بتقدير عام جيد جدًا، بدأ العمل الصحفي المتخصص رسميًا عام 2012، وقام بتغطية أقسام البنوك والمؤسسات المالية، ووزارتي التخطيط والتنمية الإدارية والاستثمار والتعاون الدولي، بجانب تغطية أخبار مجلس النواب خلال الفترة من 2012-2014، وانضم للمال في ديسمبر 2017 متخصصًا في قسم البنوك والمؤسسات المالية والمدفوعات الإلكترونية

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