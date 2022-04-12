سعر الدولار يرتفع 14 قرشا داخل عدد من البنوك

شهدت مستويات سعر شراء وبيع الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 12-4-2022، زيادة تقارب 14 قرشا أمام الجنيه المصري داخل عدد كبير من فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، بحسب المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك.

أعلى سعر للدولار في البنوك

يقدم بنكا الأهلي المتحد ومصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لصرف الدولار أمام الجنيه في مصر عند مستوى 18.49 جنيه للشراء، و18.57 للشراء.

سعر الدولار داخل 15 بنكا

ويعرض 15 بنكا نفس سعر الدولار كثاني أعلى سعر له داخل السوق المحلية عند مستوى 18.47 جنيه للشراء، 18.57 جنيه للبيع.

وتضم قائمة تلك البنوك كل من البنك العربي الأفريقي الدولي، وميد بنك، وقناة السويس، المصرف المتحد، والمشرق، والعقاري المصري، والتنمية الصادرات، والتجاري الدولي، الإمارات دبي الوطني، وSAIB، والمصرف العربي الدولي، والإسكندرية، وفيصل الإسلامي، وHSBC، وقطر الوطني الأهلي.

سعر الدولار في أكبر بنكين حكوميين

يقدم أكبر بنكين حكوميين البنك الأهلي وبنك مصر، سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري عند مستوى 18.47 جنيه للشراء، و18.57 جنيه للبيع.