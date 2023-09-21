سعر الدولار يرتفع والين تحت ضغط قبيل قرار الفائدة من المركزي الياباني

سجل الدولار مستويات مرتفعة جديدة مقابل بعض العملات يوم الخميس، إذ ظل قرب أعلى مستوياته مقابل الين منذ أوائل نوفمبر، وذلك بعد أبدى مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي ميلا للتشديد بعد الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من العملات، إلى 105.68، وهو أعلى مستوى له منذ أوائل مارس، وذلك قبل أن ينخفض بشكل طفيف إلى 105.55.

وتأثر الين الياباني بحالة من التوتر بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي، حيث حوم حول مستوى 148.39 مقابل الدولار بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ عشرة أشهر عند 148.47 في وقت سابق من يوم الخميس.

هناك احتمالات ضئيلة بقيام بنك اليابان المركزي بتشديد سياسته في اجتماع يوم الجمعة.

وكان الجنيه الاسترليني في أحدث تعاملات عند 1.2319 دولار، وهو أعلى بقليل من أدنى مستوى له في أربعة أشهر مقابل الدولار،وذلك قبيل قرار بنك إنجلترا بشأن سعر الفائدة في وقت لاحق من يوم الخميس.

وسجل اليورو 1.0635 دولار بعد تراجعه لأدنى مستوى في ستة أشهر عند 1.0617 دولار.

وتعرض كل من الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي لضربة بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي، إذ انخفض الدولار الأسترالي 0.6 % والدولار النيوزيلندي 0.3 بالمئة.

سجل الدولار مستويات مرتفعة جديدة مقابل بعض العملات يوم الخميس، إذ ظل قرب أعلى مستوياته مقابل الين منذ أوائل نوفمبر تشرين الثاني، وذلك بعد أبدى مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي ميلا للتشديد بعد الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من العملات، إلى 105.68، وهو أعلى مستوى له منذ أوائل مارس، وذلك قبل أن ينخفض بشكل طفيف إلى 105.55.

وتأثر الين الياباني بحالة من التوتر بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي، حيث حوم حول مستوى 148.39 مقابل الدولار بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ عشرة أشهر عند 148.47 في وقت سابق من يوم الخميس.