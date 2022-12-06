سعر الدولار يرتفع مقابل الاسترليني والين بعد بيانات أمريكية متفائلة

صعد سعر الدولار مقابل الجنيه الاسترليني والين الياباني بعد أن أظهرت بيانات انتعاش قطاع الخدمات في الولايات المتحدة على غير المتوقع في نوفمبر، مما أثار تكهنات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- قد لا يتمكن من إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة قريبا.

وقال معهد إدارة التوريد إن مؤشر مديري المشتريات في القطاع غير الصناعي ارتفع إلى 56.5 الشهر الماضي من 54.4 في أكتوبر الماضي، مما يشير إلى أن قطاع الخدمات، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، ظل مرنا في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة، وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراؤهم توقعوا انخفاض المؤشر إلى 53.1.

جاء الاستطلاع في أعقاب بيانات صدرت يوم الجمعة وأظهرت نموا أقوى من المتوقع للوظائف والأجور في الولايات المتحدة في نوفمبر الماضي.

كما تسارع إنفاق المستهلكين في أكتوبر الماضي.

وقال جو مانيمبو كبير محللي السوق في كونفيرا: “السوق تخمن فقط إلى أي مدى يتعين أن يشدد مجلس الاحتياطي الفيدرالي سياسته النقدية لكبح التضخم”.

وارتفع سعر الدولار 1.35% مقابل الين إلى 136.15 ين، لينتعش من أدنى مستوى في ثلاثة أشهر ونصف والذي سجله يوم الجمعة عند 133.62 ين.

وانخفض سعر الجنيه الإسترليني 0.63% إلى 1.2215 دولار الساعة 1345 بتوقيت جرينتش، وكان قد بلغ أعلى مستوى له في أكثر من خمسة أشهر عند 1.2345 دولار في التعاملات الآسيوية يوم الإثنين.

كما هبط اليورو 0.02% إلى 1.0538 دولار، إذ لم يبتعد كثيرا عن المستوى الذي سجله في ساعات التداول الآسيوية عند 1.0585 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 28 يونيو.

وتراجع الدولار 0.12% مقابل الفرنك السويسري إلى 0.9346، وهو أعلى بقليل من أدنى سعر في ثمانية أشهر الذي سجله يوم الجمعة الماضية عند 0.9326.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ستة عملات رئيسية 1.4 بالمئة الأسبوع الماضي، وخمسة بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني، وهو أسوأ شهر له منذ عام 2010.