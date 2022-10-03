سعر الدولار يرتفع مجددا ويصل إلى 19.64 جنيه للشراء

ارتفعت أسعار الدولار 8 قروش للبيع والشراء بنهاية تعاملات اليوم؛ وسجل الشراء 19.64 جنيه، فيما سجل سعر البيع 19.67 جنيه للبيع.

وأظهر مسح أجرته «المال» تسجيل أسعار بيع الدولار 19.67 جنيه للبيع، وذلك في 15 بنكًا هي: مصرف أبو ظبي الإسلامي، المصري لتنمية الصادرات، ميد بنك، الإسكندرية، المصرف المتحد، العقاري المصري العربي، قطر الوطني، مصر، فيصل، قناة السويس، المشرق، التنمية الصناعية، أبوظبي التجاري، الإمارات دبي الوطني، المصرف العربي الدولي.

فيما سجل أعلى سعر للشراء 19.64 جنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي.

أسعار الدولار

أسعار الدولار

وسجل أدنى سعر لشراء الدولار 19.49 جنيه، وذلك في بنوك: البركة، بلوم، الكويت الوطني، فيما سجل أدنى سعر لبيع الدولار 19.59 جنيه وذلك في: بنك الكويت الوطني، بلوم، البركة، كريدي أجريكول، ميد بنك، البنك التجاري الدولي، وبنك HSBC.

وتعد هذه أعلى زيادة يسجلها سعر الدولار خلال الأسابيع الثلاثة الماضية؛ حيث سجل أعلى ارتفاع له، خلال هذه الفترة، 3 قروش للبيع والشراء على حد سواء.

وأقرت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، في اجتماعها الأخير 22 سبتمبر الجاري، تثبيت سعر الفائدة على الودائع والإقراض للمرة الثالثة على التوالي، بالإضافة إلى رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي بقيمة 4%، من 14% إلى 18%.

وبلغ الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر 33.141 مليار دولار خلال شهر أغسطس الماضي، مقابل 33.143 مليار دولار في يوليو الماضي.