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سعر الدولار يرتفع لأعلى مستوى بفضل تفاؤل حيال الاقتصاد الأمريكي

استقر سعر الدولار عند 1.2015 دولار قرب أعلى مستوى في تسعة أسابيع.
محمد عبد السند 10:27 ص, الخميس, 4 فبراير 21 10:27 ص, الخميس, 4 فبراير 21

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سجل سعر الدولار صعودا لأعلى مستوياته خلال أكثر من شهرين مقابل اليورو والين في تعاملات اليوم الخميس إذ انحسر التشاؤم بشأن آفاق الاقتصاد الأمريكي قبل نشر بيانات مهمة عن سوق الوظائف، وفقا لما نشرته وكالة رويترز.

وهبط سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار، لكنه يُتداول عند أعلى مستوياته في ثمانية أشهر تقريبا مقابل اليورو قبل اجتماع بنك إنجلترا المركزي بشأن السياسات والذي سينشر نتائج بشأن جدوى تطبيق أسعار فائدة سلبية.

وتحسنت المعنويات اتجاه الدولار في الآونة الأخيرة إذ أدى إحراز تقدم في تطعيمات فيروس كورونا وتحركات للرئيس الأمريكي جو بايدن لتمرير المزيد من التحفيز المالي، وبيانات اقتصادية أفضل إلى إجبار بعض المستثمرين المراهنين على هبوط العملة الأمريكية للتخلي عن مراكزهم المدينة.

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ويواجه سعر الدولار اختبارا آخر غد الجمعة مع نشر بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية، مما سيساعد في تأكيد ما إذا كان أكبر اقتصاد في العالم تخطى تراجعا في النمو قرب نهاية العام الماضي.

ومقابل سعر اليورو، استقر سعر الدولار عند 1.2015 دولار قرب أعلى مستوى في تسعة أسابيع.

وتراجع سعر الجنيه الإسترليني إلى 1.3601 دولار، بعد أن هبط 0.2 % في الجلسة السابقة. ويجري تداول سعر العملة البريطانية عند 88.30 بنس لليورو قرب أعلى مستوياتها منذ مايو من العام الماضي.

وسجل سعر الدولار 105.13 ين قرب أعلى مستوياته منذ منتصف نوفمبر الماضي.

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بيانات التوظيف الأمريكي

من المتوقع أن تُظهر البيانات المقرر نشرها غد الجمعة أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 50 ألف وظيفة في يناير المنصرم، ما سيمثل تعافيا طفيفا من فقدان 140 ألف وظيفة في الشهر السابق مع عرقلة ارتفاع حاد في الإصابات بفيروس كورونا للنشاط الاقتصادي.

ومنذ بداية العام، تلقت المعنويات الدعم من توقعات بتحفيز مالي كبير في ظل حكومة الرئيس الديمقراطي بايدن.

كما تسارعت وتيرة التطعيمات في الولايات المتحدة مما تسبب في تقليص العديد من المستثمرين لنظرتهم التشاؤمية.

وصعد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات 0.2 % إلى 91.269، غير بعيد عن أعلى مستوياته منذ أوائل ديسمبر الماضي.

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أسعار الفائدة في إنجلترا

من المستبعد أن يعدل بنك إنجلترا أسعار الفائدة أو التيسير الكمي في اجتماعه اليوم لكن الإسترليني يُتابع عن كثب إذ يسعى المستثمرون لقياس مدى احتمال اللجوء إلى أسعار الفائدة السلبية.

وفي سوق العملات المشفرة، بلغت الإيثريوم مستوى قياسيا عند 1698 دولارا قبل إدراج العقود الآجلة للإيثريوم في بورصة شيكاجو التجارية الأسبوع القادم.

واستقرت بتكوين، العملة المشفرة الأكثر شعبية، عند 37 ألفا 970 دولارا.

وارتفع سعر الدولار الأسترالي إلى 0.7626 دولار أمريكي بدعم من آمال التحفيز الأمريكي وإحراز تقدم في تدبير لقاحات مضادة لفيروس كورونا.

ونزل سعر الدولار النيوزيلندي إلى 0.7195 دولار أمريكي.

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بقلم محمد عبد السند

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