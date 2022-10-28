سعر الدولار يرتفع قليلا الجمعة قبيل إصدار بيانات التضخم

استقرّ سعر الدولار الأمريكي على صعود طفيف، خلال تعاملات اليوم الجمعة، قبل إصدار بيانات التضخم الرئيسية اليوم، بينما انخفض الين الياباني بعد أن حافظ بنك اليابان، يوم الجمعة، على أسعار الفائدة المنخفضة جدًّا، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وتم تداول مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات أخرى، بشكل مرتفع عند 110.705، مرتفعًا بحوالي 0.24%.

شهد الدولار بعض القوة، يوم الخميس، في أعقاب الانخفاض الحاد في اليورو، الذي يحمل أثقل وزن في المؤشر، بعد أن رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، كما كان متوقَّعًا، لكنه اتخذ لهجة مُسالمة فيما يتعلق بأسعار الفائدة.

ومع ذلك جاء هذا في أعقاب الضعف السابق، حيث زادت التوقعات بشأن تحول بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى وتيرة أقل تشددًا فيما يتعلق بالتشديد النقدي.

ومع وضع ذلك في الاعتبار، سيركز التجار على إصدار مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي؛ وهو مقياس التضخم المفضَّل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، في وقت لاحق من الجلسة للحصول على أدلة على نوايا صانعي السياسة بالبنك المركزي في اجتماع وضع السياسة، الأسبوع المقبل. ومن المتوقع أن يُظهر هذا زيادة شهرية بنسبة 0.5% في سبتمبر، بانخفاض طفيف من 0.6% في الشهر السابق.

وارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بنسبة 0.1% إلى 146.43 بعد أن ترك بنك اليابان هدفه -0.1% لأسعار الفائدة قصيرة الأجل وتعهّده بتوجيه عائد السندات لأجل 10 سنوات حول 0%.

ومع ذلك قام البنك المركزي الياباني بتعديل توقعاته الخاصة بالتضخم حتى عام 2024، مما يشير إلى مزيد من الألم على المدى القريب للاقتصاد الياباني ويزيد الضغط على العملة.

كما ارتفع سعر اليورو أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0.1% إلى 0.9969، مقتربًا من التكافؤ بعد الخسائر الحادّة خلال الليل، حيث ألمح البنك المركزي الأوروبي إلى وتيرة أقل حِدّة في رفع أسعار الفائدة، متراجعًا عن إشارة إلى زيادة الأسعار “خلال الاجتماعات العديدة المقبلة” التي ظهرت في بيان سبتمبر.