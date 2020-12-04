سعر الدولار يرتفع قرشًا أمام الجنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي

عرض بنك عوده سعر العملة الخضراء عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 للبيع

ارتفع متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية بنحو قرش واحد خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليسجل في نهاية أمس الخميس، 15.617 جنيه للشراء، و15.717 جنيه للبيع، مقابل 15.607 جنيه للشراء، و15.707 جنيه للبيع بنهاية الأسبوع السابق عليه.

وخلال شهر نوفمبر الماضي، خسر متوسط سعر العملة الأمريكية نحو 4.89 قرش، طبقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

تداول بنك الإسكندرية سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه، عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل الدولار أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري، 15.60 جنيه للشراء، و15.70 للبيع.

سعر الدولار في بنك عوده

عرض بنك عوده سعر العملة الخضراء أمام الجنيه عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 للبيع.

سعر الدولار في بنك QNB

عرض بنك QNB سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه عند 15.62 جنيه للبيع، و15.72 للشراء.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

تداول مصرف أبوظبي الإسلامي سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 للبيع. الدولار الأمريكي

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ الدولار أمام الجنيه في بنك مصر 15.60 جنيه للشراء، و15.70 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib

عرض البنك التجاري الدولي، الدولار أمام الجنيه، عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وصعد سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه بالبنك المركزي المصري، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليسجل 15.604 جنيه للشراء، و15.736 جنيه للبيع، مقابل 15.598 جنيه للشراء، و15.725 جنيه للبيع في نهاية الأسبوع السابق عليه.