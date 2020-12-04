بنـــوك

سعر الدولار يرتفع قرشًا أمام الجنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي

عرض بنك عوده سعر العملة الخضراء عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 للبيع
الحسينى حسن 1:52 م, الجمعة, 4 ديسمبر 20 1:52 م, الجمعة, 4 ديسمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

ارتفع متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية بنحو قرش واحد خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليسجل في نهاية أمس الخميس، 15.617 جنيه للشراء، و15.717 جنيه للبيع، مقابل 15.607 جنيه للشراء، و15.707 جنيه للبيع بنهاية الأسبوع السابق عليه.

وخلال شهر نوفمبر الماضي، خسر متوسط سعر العملة الأمريكية نحو 4.89 قرش، طبقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

تداول بنك الإسكندرية سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه، عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 للبيع.

اقرأ أيضا  أسعار العملات أمام الجنيه نهاية تعاملات اليوم الإثنين 30-11-2020

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل الدولار أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري، 15.60 جنيه للشراء، و15.70 للبيع.

سعر الدولار في بنك عوده

عرض بنك عوده سعر العملة الخضراء أمام الجنيه عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 للبيع.

سعر الدولار في بنك QNB

عرض بنك QNB سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه عند 15.62 جنيه للبيع، و15.72 للشراء.

اقرأ أيضا  سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأحد 29-11-2020 في البنوك المصرية

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

تداول مصرف أبوظبي الإسلامي سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 للبيع.

الدولار الأمريكي

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ الدولار أمام الجنيه في بنك مصر 15.60 جنيه للشراء، و15.70 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib

عرض البنك التجاري الدولي، الدولار أمام الجنيه، عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 للبيع.

اقرأ أيضا  سعر الدولار ينهي تعاملات اليوم الإثنين 30-11-2020 على استقرار

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وصعد سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه بالبنك المركزي المصري، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليسجل 15.604 جنيه للشراء، و15.736 جنيه للبيع، مقابل 15.598 جنيه للشراء، و15.725 جنيه للبيع في نهاية الأسبوع السابق عليه.

وسعر الدولار الرسمي المُعلَن من البنك المركزي يتم التعامل به ضمن المعاملات الحكومية الرسمية والمنافذ الجمركية.

تطور سعر الدولار أمام الجنيه بالبنك المركزي خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2020
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم الحسينى حسن

ملف الكاتب الحسينى حسن

اقرأ أيضاً

أسعار العملات اليوم الجمعة 4 -12-2020 في مصر

‫محمود الصباغ‬‎ 1:17 م, الجمعة, 4 ديسمبر 20

بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع وزارة العدل و«E-Finance»

فاطمه امام 6:31 م, الخميس, 3 ديسمبر 20

سعر الدولار يختتم تعاملات اليوم الخميس 3-12-2020 مرتفعًا قرشًا واحدًا

الحسينى حسن 6:01 م, الخميس, 3 ديسمبر 20

زيادة 80% في العمليات الرقمية للشركات ببنك كريدي أجريكول خلال عام

الحسينى حسن 5:44 م, الخميس, 3 ديسمبر 20

كريدي أجريكول: 90 ألف عميل استفاد من مبادرة تأجيل أقساط القروض

الحسينى حسن 5:08 م, الخميس, 3 ديسمبر 20

«كريدي أجريكول» يفتتح أحدث فرعين «بنكي ستور» في جليم ونادي الإسكندرية الرياضي

الحسينى حسن 2:59 م, الخميس, 3 ديسمبر 20