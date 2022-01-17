سعر الدولار يرتفع في ختام تعاملات الإثنين وسط تقييم رهانات زيادات الفائدة الأمريكية

صعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية منافسة، 0.1 % إلى 95.323 بحلول الساعة 1340 بتوقيت جرينتش.

اختتم سعر الدولارالأمريكي تعاملات اليوم الاثنين على ارتفاع مع مواصلة المتعاملين الاحتفاظ بالعملة الخضراء بينما يعكفون على تقييم رهانات زيادات الفائدة الأمريكية، في حين تراجع اليورو من أعلى مستوى في شهرين، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية منافسة، 0.1 % إلى 95.323 بحلول الساعة 1340 بتوقيت جرينتش.

وتتوقع الأسواق ثلاث زيادات على الأقل في أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام. ويجتمع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) في 25 و26 يناير ومن غير المتوقع أن يرفع الفائدة في ذلك الاجتماع.

وقال جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مؤخرا إن البنك المركزي الأمريكي بحاجة للتركيز الآن على التضخم أكثر من التوظيف الكامل.

وأضاف باول: “لاقتصاد الأمريكي ينمو بوتيرة هي الأعلى منذ أعوام.. لدينا الآن عدم مواءمة بين العرض والطلب”.

وقال باول: “سنعمل على رفع معدلات الفائدة في حال استمرار صعود التضخم..الشيء الرئيسي الذي يمكن للفيدرالي أن يفعله هو التأكد من أن لدينا سوق عمل قوي..ارتفاع الأجور أمر جيد للاقتصاد”.

وانخفض سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” بنسبة 0.2 % مقابل العملة الأمريكية إلى 1.1396 دولار بعد صعوده يوم الجمعة إلى أعلى مستوى في شهرين.

ومن غير المقرر صدور بيانات اقتصادية مهمة من منطقة اليورو هذا الأسبوع، وسيركز المستثمرون على كلمات من كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي ومسؤولين كبار آخرين بالبنك ومحضر اجتماع لجنة السياسة النقدية للمركزي الأوروبي لشهر ديسمبر كانون الأول الذي سيصدر يوم الخميس.

وتراجع سعر الجنيه الاسترليني 0.2 % أمام العملة الخضراء إلى 1.3651 دولار بعد أن قفز الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى منذ أواخر أكتوبر الماضي.

ومن المقرر أن تصدر بيانات التضخم في المملكة المتحدة يوم الأربعاء.