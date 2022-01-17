بنـــوك

سعر الدولار يرتفع في ختام تعاملات الإثنين وسط تقييم رهانات زيادات الفائدة الأمريكية

صعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية منافسة، 0.1 % إلى 95.323 بحلول الساعة 1340 بتوقيت جرينتش.
محمد عبد السند 10:08 م, الأثنين, 17 يناير 22 10:08 م, الأثنين, 17 يناير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

اختتم سعر الدولارالأمريكي تعاملات اليوم الاثنين على ارتفاع مع مواصلة المتعاملين الاحتفاظ بالعملة الخضراء بينما يعكفون على تقييم رهانات زيادات الفائدة الأمريكية، في حين تراجع اليورو من أعلى مستوى في شهرين، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية منافسة، 0.1 % إلى 95.323 بحلول الساعة 1340 بتوقيت جرينتش.

وتتوقع الأسواق ثلاث زيادات على الأقل في أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام. ويجتمع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) في 25 و26 يناير ومن غير المتوقع أن يرفع الفائدة في ذلك الاجتماع.

اقرأ أيضا  سعر الدولار اليوم السبت 15-1-2022 في البنوك المصرية

وقال جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مؤخرا إن البنك المركزي الأمريكي بحاجة للتركيز الآن على التضخم أكثر من التوظيف الكامل.

وأضاف باول: “لاقتصاد الأمريكي ينمو بوتيرة هي الأعلى منذ أعوام.. لدينا الآن عدم مواءمة بين العرض والطلب”.

وقال باول: “سنعمل على رفع معدلات الفائدة في حال استمرار صعود التضخم..الشيء الرئيسي الذي يمكن للفيدرالي أن يفعله هو التأكد من أن لدينا سوق عمل قوي..ارتفاع الأجور أمر جيد للاقتصاد”.

اقرأ أيضا  «المركزي»: تفعيل خدمة الإقراض الرقمي عبر الهاتف المحمول خلال العام الجاري

وانخفض سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” بنسبة 0.2 % مقابل العملة الأمريكية إلى 1.1396 دولار بعد صعوده يوم الجمعة إلى أعلى مستوى في شهرين.

ومن غير المقرر صدور بيانات اقتصادية مهمة من منطقة اليورو هذا الأسبوع، وسيركز المستثمرون على كلمات من كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي ومسؤولين كبار آخرين بالبنك ومحضر اجتماع لجنة السياسة النقدية للمركزي الأوروبي لشهر ديسمبر كانون الأول الذي سيصدر يوم الخميس.

اقرأ أيضا  سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 16-1-2022 في مصر

وتراجع سعر الجنيه الاسترليني 0.2 % أمام العملة الخضراء إلى 1.3651 دولار بعد أن قفز الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى منذ أواخر أكتوبر الماضي.

ومن المقرر أن تصدر بيانات التضخم في المملكة المتحدة يوم الأربعاء.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمد عبد السند

ملف الكاتب محمد عبد السند

اقرأ أيضاً

سعر الدينار الكويتي يستقر بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

فاطمة إمام 5:34 م, الأثنين, 17 يناير 22

سعر الريال السعودي اليوم يستقر بنهاية التعاملات داخل البنوك وشركات الصرافة

فاطمة إمام 4:37 م, الأثنين, 17 يناير 22

أسعار العملات اليوم تنهي التعاملات على تباين في البنوك

فاطمة إمام 4:32 م, الأثنين, 17 يناير 22

سعر اليورو اليوم ينهي التداولات على تباين بالبنوك وشركات الصرافة

فاطمة إمام 3:44 م, الأثنين, 17 يناير 22

سعر الدولار اليوم يحافظ على مستواه داخل البنوك وشركات الصرافة

فاطمة إمام 3:25 م, الأثنين, 17 يناير 22

تامر سيف الدين رئيسا تنفيذيا لبنك الاستثمار العربي

فاطمة إمام 3:12 م, الأثنين, 17 يناير 22