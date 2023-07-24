سعر الدولار يرتفع في بداية الأسبوع الحاسم

ارتفع سعر الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الإثنين، حيث ينتظر المتداولون إشارات من سلسلة اجتماعات البنوك المركزي هذا الأسبوع، مع وجود مجلس الاحتياطي الفيدرالي، على وجه الخصوص، في دائرة الضوء.

في الساعة 9:39 بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يتتبع الدولار مقابل سلة من ست عملات أخرى، بنسبة 0.27٪ عند 101.34 نقطة.

وارتفع الدولار بما يزيد عن 1٪ الأسبوع الماضي بعد أن أظهرت البيانات أن سوق العمل الأمريكي مازال محدودًا، مما أدى إلى ظهور نوع من عدم اليقين بشأن المسار الذي سيقوده بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء.

لا يزال قطاع كبير من السوق يتوقع أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ولكن علينا أن نتابع ما إذا كان سيشير إلى المزيد من زيادات الأسعار هذا العام، نظرًا لأنه على الرغم من تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة، إلا أنه لا يزال يتجه فوق النطاق المستهدف السنوي للبنك.

وقال المحللون في آي إن جي في مذكرة: “من المحتمل أن تظهر حركة السعر خلال الأسبوع الماضي أن التحول إلى إجراءات التخلص من التضخم لن يكون سهلاً وسيتطلب جهود مستمرة – سواء تمثل ذلك في أسعار أكثر ليونة أو بيانات نشاط أضعف”.