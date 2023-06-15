سعر الدولار يرتفع في آسيا بعد تلميحات من «الفيدرالي» لمزيد من رفع الفائدة

صعد سعر الدولار في التعاملات الآسيوية، اليوم الخميس، بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة، في وقت لاحق من العام، في حين تراجعت عملتا الصين ونيوزيلندا، وسط مؤشرات على تراجع اقتصاديهما، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

يتحول انتباه السوق الآن إلى قرارات البنوك المركزية الأخرى أواخر هذا الأسبوع.

وارتفع مؤشر الدولار 0.28% إلى 103.21، متعافيًا من أدنى مستوى في أربعة أسابيع عند 102.66 الذي سجله يوم الأربعاء، بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه أشار إلى أن تكاليف الاقتراض سترتفع 50 نقطة أساس أخرى بنهاية ديسمبر.

هبط اليورو 0.12% إلى 1.0818 دولار، لكنه صعد مقابل العملة اليابانية 0.35% إلى 152.26 ين.

كما نزل الين مقابل الدولار، إذ انخفض 0.46% إلى 140.735.

وانخفض الدولار النيوزيلندي 0.68% إلى 0.6170 دولار، بعد أن أظهرت بيانات أن الاقتصاد النيوزيلندي انزلق إلى الركود في الربع الأول.

وانخفض اليوان الصيني 0.1%، ولامس 7.1872 للدولار، وهو أضعف مستوى منذ نوفمبر، وذلك بعد أن خفض بنك الشعب الصيني تكلفة الاقتراض لقروضه متوسطة الأجل لأول مرة في عشرة أشهر.