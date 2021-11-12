سعر الدولار يرتفع عالميا وسط توقعات برفع الفائدة الأمريكية مبكرا

شهد سعر الدولار الأمريكى ارتفاعا يوم الجمعة ، متجها نحو تسجيل أفضل أداء أسبوعي في حوالي خمسة أشهر مقابل عملات رئيسية وسط رهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالى الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة مبكرا بعد بيانات هذا الأسبوع أظهرت أسرع وتيرة لارتفاع التضخم في الولايات المتحدة منذ ثلاثة عقود، بحسب وكالة رويترز.

وسجل مؤشر سعر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات، ذروة جديدة هي الأعلى في 16 شهرا عند 95.256، متجها نحو تسجيل مكسب أسبوعي 1.08 % ، وهو الأعلى منذ 20 يونيو .

تراجع اليورو والاسترلينى

وتراجع اليورو مجددا إلى أدنى مستوى في 16 شهرا عند 1.1439 دولار وهبط الجنيه الإسترليني إلى 1.33565 دولار، أدنى مستوى هذا العام.

ارتفاع كبير في أسعار المستهلكين الأمريكيين

وأظهرت بيانات يوم الأربعاء ارتفاعا كبيرا في أسعار المستهلكين الأمريكيين الشهر الماضي بأسرع وتيرة سنوية منذ 1990، مما أثار شكوكا حول وجهة نظر مجلس الاحتياطي الفيدرالى أن ضغوط الأسعار ستكون “مؤقتة” وعزز تكهنات بأن صناع السياسة سيرفعون أسعار الفائدة أقرب مما كان متوقعا.

وصعد الدولار إلى 114.265 ين يوم الجمعة، مسجلا ذروة أسبوع.

كما بلغ أعلى مستوى في أسبوعين ونصف عند 0.9224 فرنك سويسري لليوم الثاني على التوالي.

أما الدولار الأسترالي شديد التأثر بالمخاطر فقد تراجع إلى 0.7283 دولار أمريكي للمرة الأولى في أكثر من شهر.

وهبط نظيره النيوزيلندي إلى 0.7005 دولار وهو مستوى لم يشهده منذ 14 أكتوبر .

الدولار الأمريكى يحقق أعلى مستوياته في عام 2021 مقابل الجنيه الإسترليني واليورو أمس

وحقق الدولار الأمريكى أعلى مستوياته في عام 2021 مقابل الجنيه الإسترليني واليورو خلال تعاملات أمس الخميس، بينما يعاني الين الياباني من أسوأ هبوط له خلال شهر، بعد أعلى قراءة للتضخم بالولايات المتحدة منذ 30 عاما والتي عززت الرهانات على رفع أسعار الفائدة.

وهبط اليورو في ظل اعتبار البنك المركزي الأوروبي يتلكأ في تشديد السياسة، وهبط أكثر إلى 1.1465 دولار أمس الخميس، وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2020.

كما تراجع الجنيه الإسترليني أيضا مسجلا أدنى مستوياته في 11 شهرا أمس الخميس عند 1.3393 دولار. وواصل الين تراجعا حادا عن مكاسب حققها في الآونة الأخيرة إلى 114.15 مقابل الدولار وسجل الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي قاع شهر واحد.

هذا وقد تراجع الدولار الأسترالي 0.4% إلى 0.7298 دولار بينما هبط نظيره النيوزيلندي 0.3% إلى 0.7038 دولار.