بنـــوك

سعر الدولار يرتفع عالميا وسط توقعات برفع الفائدة الأمريكية مبكرا

تراجع اليورو والاسترلينى
أحمد فراج 10:45 ص, الجمعة, 12 نوفمبر 21 10:45 ص, الجمعة, 12 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

شهد سعر الدولار الأمريكى ارتفاعا يوم الجمعة ، متجها نحو تسجيل أفضل أداء أسبوعي في حوالي خمسة أشهر مقابل عملات رئيسية وسط رهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالى الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة مبكرا بعد بيانات هذا الأسبوع أظهرت أسرع وتيرة لارتفاع التضخم في الولايات المتحدة منذ ثلاثة عقود، بحسب وكالة رويترز.

وسجل مؤشر سعر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات، ذروة جديدة هي الأعلى في 16 شهرا عند 95.256، متجها نحو تسجيل مكسب أسبوعي 1.08 % ، وهو الأعلى منذ 20 يونيو .

تراجع اليورو والاسترلينى

وتراجع اليورو مجددا إلى أدنى مستوى في 16 شهرا عند 1.1439 دولار وهبط الجنيه الإسترليني إلى 1.33565 دولار، أدنى مستوى هذا العام.

اقرأ أيضا  سعر الدولار عند ذروته في 20 شهرًا الخميس بعد زيادة كبيرة بالتضخم الأمريكي

ارتفاع كبير في أسعار المستهلكين الأمريكيين

وأظهرت بيانات يوم الأربعاء ارتفاعا كبيرا في أسعار المستهلكين الأمريكيين الشهر الماضي بأسرع وتيرة سنوية منذ 1990، مما أثار شكوكا حول وجهة نظر مجلس الاحتياطي الفيدرالى أن ضغوط الأسعار ستكون “مؤقتة” وعزز تكهنات بأن صناع السياسة سيرفعون أسعار الفائدة أقرب مما كان متوقعا.

وصعد الدولار إلى 114.265 ين يوم الجمعة، مسجلا ذروة أسبوع.

كما بلغ أعلى مستوى في أسبوعين ونصف عند 0.9224 فرنك سويسري لليوم الثاني على التوالي.

اقرأ أيضا  أسعار العملات الأجنبية عالميًا اليوم الأربعاء 10-11-2021

أما الدولار الأسترالي شديد التأثر بالمخاطر فقد تراجع إلى 0.7283 دولار أمريكي للمرة الأولى في أكثر من شهر.

وهبط نظيره النيوزيلندي إلى 0.7005 دولار وهو مستوى لم يشهده منذ 14 أكتوبر .

الدولار الأمريكى يحقق أعلى مستوياته في عام 2021 مقابل الجنيه الإسترليني واليورو أمس

وحقق الدولار الأمريكى أعلى مستوياته في عام 2021 مقابل الجنيه الإسترليني واليورو خلال تعاملات أمس الخميس، بينما يعاني الين الياباني من أسوأ هبوط له خلال شهر، بعد أعلى قراءة للتضخم بالولايات المتحدة منذ 30 عاما والتي عززت الرهانات على رفع أسعار الفائدة.

اقرأ أيضا  الفرنك السويسري يتربع على عرش العملات الخاسرة الإثنين

وهبط اليورو في ظل اعتبار البنك المركزي الأوروبي يتلكأ في تشديد السياسة، وهبط أكثر إلى 1.1465 دولار أمس الخميس، وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2020.

كما تراجع الجنيه الإسترليني أيضا مسجلا أدنى مستوياته في 11 شهرا أمس الخميس عند 1.3393 دولار. وواصل الين تراجعا حادا عن مكاسب حققها في الآونة الأخيرة إلى 114.15 مقابل الدولار وسجل الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي قاع شهر واحد.

هذا وقد تراجع الدولار الأسترالي 0.4% إلى 0.7298 دولار بينما هبط نظيره النيوزيلندي 0.3% إلى 0.7038 دولار.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم أحمد فراج

أحمد فراج ، محرر مترجم ، عضو نقابة الصحفيين. - التحق بالقسم الانجليزى فى جريدة المال أوائل 2014. - باحث دكتوراة فى دراسات الترجمة بجامعة المنصورة. - حصل على درجة الماجستير فى اللغة الانجليزية والترجمة، بتقدير ممتاز، من جامعة حلوان فى 2018. - حصل على درجتى الليسانس ودبلوم الترجمة بامتياز، من قسم اللغة الانجليزية بجامعة القاهرة. - درس الاقتصاد، وحصل على ماجستير الاقتصاد من معهد الدراسات الإسلامية، بالتعاون مع جامعة القاهرة فى 2015. - كرمته نقابة الصحفيين فى يوم التفوق الصحفى عام 2016.

ملف الكاتب أحمد فراج

اقرأ أيضاً

سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 12-11-2021 في مصر

‫محمود الصباغ‬‎ 10:10 ص, الجمعة, 12 نوفمبر 21

سعر الدولار اليوم الجمعة 12-11-2021 في البنوك المصرية

‫محمود الصباغ‬‎ 10:01 ص, الجمعة, 12 نوفمبر 21

سعر الريال السعودي اليوم في القطاع المصرفي الجمعة 12-11-2021

إسلام عزام 9:35 ص, الجمعة, 12 نوفمبر 21

سعر اليورو اليوم يتراجع في البنوك والصرافة

‫محمود الصباغ‬‎ 5:44 م, الخميس, 11 نوفمبر 21

سعر الدينار الكويتي اليوم يحافظ على مستواه في البنوك

‫محمود الصباغ‬‎ 5:36 م, الخميس, 11 نوفمبر 21

سعر الدولار اليوم ينهي التعاملات على استقرار أمام الجنيه

‫محمود الصباغ‬‎ 4:49 م, الخميس, 11 نوفمبر 21