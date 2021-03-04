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ارتفاع طفيف في سعر الدولار بختام تعاملات الخميس 4-3-2021

بنك الإمارات دبي الوطني يعرض أعلى سعر للعملة الأمريكية في السوق المصرية
الحسينى حسن 6:42 م, الخميس, 4 مارس 21 6:42 م, الخميس, 4 مارس 21

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ارتفع سعر الدولار اليوم الخميس 4-3-2021، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري، ليختتم التعاملات أمام الجنيه لدى البنوك المصرية، صاعدًا بنحو 1.1 قرش، ليصل إلى مستوى 15.634 جنيه للشراء و15.734 جنيه للبيع، مقابل 15.623 جنيه للشراء و15.720 جنيه للبيع في ختام تعاملات أمس الأربعاء.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، فقدت العملة الأمريكية في المتوسط منذ بداية مارس الجاري وحتى اليوم الخميس نحو 2.33 قرش.

ومن المقرر أن يعلن البنك المركزي، عن رصيد احتياطي النقد الأجنبي لمصر في شهر فبراير الماضي، الأسبوع القادم.

وزادت احتياطيات النقد الأجنبي لمصر في يناير 2021، إلى مستوى 40.101 مليار دولار، من 40.063 مليار دولار نهاية ديسمبر 2020.

وأظهرت بيانات حديثة، من البنك المركزي، ارتفاع إجمالي الودائع بالعملة الأجنبية غير الحكومية، على أساس سنوي في يناير 2020، بقيمة 546.41 مليون دولار، لتصل إلى 41.177 مليار دولار مقابل 40.631 مليار دولار في يناير 2020.

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السعر الأعلى والأدنى للدولار في السوق المصرية

عرض بنك الإمارات دبي الوطني، سعر العملة الأمريكية عند أعلى مستوى له في السوق المصرية في ختام تعاملات الخميس، مسجلًا 15.65 جنيه للشراء.

في حين تداول بنك الاستثمار العربي، منفردًا، سعر العملة الخضراء أمام الجنيه عند أدنى مستوى في السوق المصرية، ليسجل 15.61 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

اختتمت أسعار صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه لدى البنك الأهلي المصري، تعاملات اليوم الخميس، عند مستوى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

الدولار
سعر الدولار اليوم امام الجنيه

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه في بنك مصر، مستوى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

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سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

وفي بنك كريدي أجريكول سجلت العملة الخضراء أمام الجنيه 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

عُرض سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه في البنك العربي الأفريقي الدولي، عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

ويُتداول سعر الدولار الأمريكي لدى البنك الأهلي الكويتي، عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

اختتم سعر العملة الخضراء أمام الجنيه، تعاملات اليوم الخميس، لدى بنك الكويت الوطني عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

تداول مصرف أبوظبي الإسلامي، أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

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سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد

وصلت العملة الأمريكية أمام الجنيه، في نهاية تعاملات اليوم، إلى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، لدى البنك الأهلي المتحد.

سعر الدولار الرسمي في البنك المركزي المصري

صعد أيضًا سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه، الذي يتم التداول به في المؤسسات الحكومية الرسمية والمنافذ الجمركية، اليوم الخميس، إلى مستوى 15.623 جنيه للشراء، و15.752 جنيه للبيع، مقابل 15.601 جنيه للشراء، و15.726 جنيه للبيع أمس الأربعاء.

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بقلم الحسينى حسن

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