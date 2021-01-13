سعر الدولار يرتفع طفيفا أمام الجنيه بمنتصف تعاملات الأربعاء 13-1-2021

ارتفع سعر الدولار طفيفًا أمام الجنيه في أغلب البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 13 يناير 2021، ليواصل تعويض خسائره المحققة منذ بداية الشهر الجاري، بعد أن فقد نحو 7 قروش.

وطبقا لبيانات البنك المركزي المصري، ارتفع متوسط سعر الدولار في البنوك بنحو 1.5 قريش خلال تعاملات الأمس، ليصل إلى مستوى 15.614 جنيه للشراء، و15.714 للبيع.

السعر الأعلى والأدنى للدولار في السوق

عرض 12 بنكًا سعر العملة الخضراء أمام الجنيه عند أعلى مستوى لها في السوق المصرية بمنتصف تعاملات اليوم، مسجلة 15.63 جنيه للشراء.

وتضم قائمة البنوك الإثني عشر كلا من بنك كريدي أجريكول، وبنك البركة، والبنك الأهلي الكويتي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، والبنك المصري الخليجي، والمصرف المتحد، وبنك المشرق، والبنك المصري لتنمية الصادرات، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك الإمارات دبي الوطني، والبنك الأهلي المتحد، وبنك HSBC.

وسجل أدنى سعر شراء للعملة الأمريكية في السوق 15.60 جنيه لدى البنك العقاري المصري العربي.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه لدى بنك مصر ثاني أكبر البنوك في السوق المصرية من حيث الأصول، نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 للبيع.

الدولار

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وعُرض سعر الدولار أمام الجنيه لدى البنك الأهلي المصري عند مستوى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري

عرض بنك أبوظبي التجاري، سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 للبيع، ليكون بذلك مرتفعا قرش واحد مقارنة بتعاملات الأمس.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

وفي بنك كريدي أجريكول بلغ سعر العملة الخضراء 15.63 جنيه للشراء، و15.73 للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

تداول سعر الدولار أمام الجنيه التعاملات لدى بنك الكويت الوطني عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 للبيع.

تطور سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال عام 2020

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

وعرض المصرف العربي الدولي، سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه عند مستوى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه لدى البنك العربي الأفريقي الدولي، إلى مستوى 15.61 جنيه للشراء و15.71 للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه أمس الثلاثاء، 15.601 جنيه للشراء و15.731 للبيع، مقابل 15.584 جنيه للشراء و15.713 للبيع أول أمس الإثنين.