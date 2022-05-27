سعر الدولار يرتفع رغم اتجاهه صوب أكبر تراجع أسبوعي في 4 أشهر

شهد سعر الدولار الأمريكى ارتفاعًا اليوم الجمعة، لكنه يتجه صوب أكبر تراجع أسبوعي في قرابة أربعة أشهر بعد أن خفض المتعاملون توقعاتهم لرفع الفائدة الأمريكية وسط مؤشرات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالى ربما يبطئ أو يوقف دورة تشديد السياسة النقدية في النصف الثاني من العام، بحسب وكالة رويترز.

زيادة احتمالات توقف مكاسب الدولار

وأدى التراجع في عوائد سندات الخزانة الأمريكية، والبيانات الاقتصادية الضعيفة، والتعليقات الحذرة من قبل بعض صانعي السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالى، إلى زيادة احتمالات توقف مكاسب الدولار التي تستند إلى رفع أسعار الفائدة في الوقت الحالي.

مؤشر الدولار ينخفض مقابل سلة من 6 عملات رئيسية

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية إلى أدنى مستوى له عند 101.43 للمرة الأولى منذ 25 أبريل. وعلى أساس أسبوعي، تراجع المؤشر 1.3 %، وهي أكبر نسبة تراجع أسبوعي منذ الأسبوع الأول من فبراير.

وبلغت الذروة فيما يقرب من عقدين ليصل إلى 105 في وقت سابق هذا الشهر لكنه تراجع منذ ذلك الحين مع ضعف البيانات الاقتصادية.

والمستفيد الرئيسي من انخفاض الدولار هو اليورو، ولكن هذا الزخم توقف أيضًا، إذ يعتقد المستثمرون أن الكثير من الزيادات المتوقعة لأسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي قد أخذت بالفعل في الاعتبار في المستويات الحالية.

ارتفاع اليورو مقابل الدولار

وارتفع اليورو مقابل الدولار إلى أعلى مستوى خلال شهر لفترة وجيزة وجرى تداوله عند 1.0765 دولار، واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.2666 دولار.

ولم تستفد عملة بتكوين الرقمية من تحسن المعنويات للمخاطرة، وانخفضت 1.62% إلى نحو 28710 دولارات، مواصلة تراجعها التدريجي هذا الأسبوع عن مستوى 30 ألف دولار.

وارتفع الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر 0.6 % إلى 0.7142 دولار، في حين ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.65 % إلى 0.6520 دولار.

الدولار يتراجع نحو أقل مستوى في شهر أمس

وتراجع الدولار نحو أقل مستوى في شهر أمس الخميس بعدما جاء بيان مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) دون مفاجآت تذكر إذ أيد معظم المشاركين في الاجتماع رفع الفائدة 50 نقطة أساس في يونيو ويوليو.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية 0.2 % إلى 101.83 بعدما كشف بيان المركزي الأمريكي أنه من المرجح الالتزام بمسار السياسة النقدية المحدد في الوقت الراهن، لكنه ترك المجال مفتوحا أمام مجموعة من الخيارات بعد يوليو تموز.

وانخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام 1.4% في أحدث معاملات عند 2.7308 % بعد تراجعه في وقت سابق إلى أدنى مستوى منذ 14 أبريل.

وتراجع اليوان الصيني في المعاملات الخارجية بأكثر من 0.5 % إلى 6.75 مقابل الدولار.

وصعد اليورو 0.35 % إلى 1.0716 دولار في حين انخفض الدولار 0.4 % إلى 126.76 ين.