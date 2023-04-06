سعر الدولار يرتفع الخميس قبيل إعلان بيانات وظائف القطاع غير الزراعي الأمريكى

ارتفع سعر الدولار على نحو طفيف خلال تعاملات اليوم الخميس، لكنه لم يبتعد كثيرا عن أدنى مستوى في شهرين بلغه في الآونة الأخيرة إذ يقيم المتعاملون تأثير بيانات وظائف القطاع غير الزراعي التي تعلن خلال عطلة في مطلع الأسبوع على السياسة النقدية للمركزي الأمريكي، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

ويأتي تقرير بيانات الوظائف في القطاع غير الزراعي بالولايات المتحدة في أعقاب بيانات مخيبة للتوقعات لقطاع الخدمات من معهد إدارة التوريدات وبيانات توظيف القطاع الخاص يوم الأربعاء، فضلا عن تراجع نشاط الصناعات التحويلية الأمريكية في مارس في مطلع الأسبوع.

وأضافت مخاوف من ركود وشيك لأكبر اقتصاد عالمي، الأمر الذي كبح جماح شهية المخاطرة ودفع المتعاملين إلى البحث عن بعض أصول الملاذ الآمن.

وصعد مؤشر الدولار 0.1 % إلى 101.95 بعد تراجعه إلى أقل مستوى في شهرين عند 101.40 في الجلسة السابقة.

كما تلقى الين الياباني بعض الدعم من مراهنات الملاذ الآمن وسجل في أحدث تداول له ارتفاعا بنسبة 0.2 % إلى 131.01 مقابل الدولار.

وانخفض الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي الحساسان للمخاطر 0.29 و0.27 % على التوالي.

كما تراجع الجنيه الإسترليني 0.1 % إلى 1.2450 دولار، في حين نزل اليورو 0.2 % إلى 1.0886 دولار.