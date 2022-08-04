سعر الدولار يرتفع الخميس بدعم من تصريحات الاحتياطي الفيدرالي

احتفظ سعر الدولار بالمكاسب التي حققها في الآونة الأخيرة مقابل العملات الرئيسية الأخرى اليوم الخميس، إذ عززت تصريحات لمسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي عزم البنك المركزي الأمريكي على التصدي لأعلى معدل تضخم منذ عقود برفع أسعار الفائدة بشكل كبير.

وفي غضون ذلك، رفع بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة بأكبر قدر منذ عام 1995، مع ارتفاع الجنيه الإسترليني .

وواصل مسؤولو الاحتياطي الاتحادي تعليقاتهم المقاومة للتصور القائل بأن أسعار الفائدة الأمريكية قريبة من الذروة، وهذا ما دعم الدولار.

وأعربت رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، ورئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في منيابوليس، نيل كاشكاري، ليل الأربعاء عن عزمهما كبح التضخم المرتفع.

وأشار مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشكل موحد إلى أنهم ما زالوا مصممين على رفع أسعار الفائدة إلى أن يظهر دليل قوي على أن التضخم يتجه نحو الانخفاض صوب هدف المجلس البالغ 2%

وارتفع الدولار في أحدث تعاملات بنحو 0.2 % إلى 134.15 ين، وتراجع قليلا مقابل اليورو، حيث تم تداوله عند 1.0176 دولار .

وبلغ مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، 106.34، ليتماسك فوق أدنى مستوى في شهر سجله في وقت سابق هذا الأسبوع. وارتفع مؤشر العملة الأمريكية حوالي 0.4 %هذا الأسبوع، بعد تراجعه في الأسبوعين الماضيين.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز اليوم الخميس أن قوة الدولار لم تبلغ ذروتها بعد.

ووجد الاستطلاع أن 70 %من المشاركين يعتقدون أن الدولار لم يصل بعد إلى الذروة في هذه الدورة، حتى بعد أن وصل مؤشره إلى أعلى مستوى له في عقدين في يوليو .

وزاد الجنيه الإسترليني 0.2 % إلى 1.2172 دولار. ورفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1.75 %.

ولم يرفع بنك إنجلترا سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة منذ أن أصبح مستقلا في عام 1997.

وزاد الدولار الأسترالي 0.2 % إلى 0.6968 دولار، بعد أن ارتفع 0.5 تقريبا في اليوم السابق.

وزادت عملة بتكوين المشفرة بنسبة 0.6 % إلى 22975 دولارا.