سعر الدولار يرتفع الجمعة قبل إعلان بيانات الوظائف الأمريكية

ارتفع سعر الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الجمعة محاولا تعويض بعض الخسائر بعد أكبر تراجع يومي في أكثر من أسبوعين، مع تحول تركيز المتعاملين إلى بيانات الوظائف الأمريكية لتلمس المزيد من المؤشرات على قوة الاقتصاد، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات رئيسية، 0.21 % إلى 105.92 بعد انخفاضه 0.68 بالمئة يوم الخميس، وكان هذا أكبر تراجع له منذ 19 يوليو الماضي. وظل أقل بنحو 3% عن أعلى مستوى بلغه في منتصف يوليو

ويترقب المستثمرون بيانات الوظائف الأمريكية في القطاعات غير الزراعية المقرر صدورها في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش والتي توفر مؤشرات على أداء الاقتصاد الأمريكي. ويتوقع خبراء اقتصاد زيادة عدد الوظائف 250 ألفا في يوليو تموز بعد زيادة 372 ألفا في يونيو حزيران.

وانخفض اليورو 0.17 % إلى 1.02285 دولار بعد تفوق مخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي على القلق المرتبط بأزمة طاقة أوروبية.

ولم يطرأ تغير يذكر على الجنيه الإسترليني وجرى تداوله مقابل 1.2156 دولار بعدما رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة بأعلى معدل منذ نحو 27 عاما للسيطرة على التضخم، لكنه حذر من ركود مطول بدءا من الربع الأخير من هذا العام.

وارتفع الدولار 0.24 % مقابل الين الياباني إلى 133.27 ين بعد انخفاضه 0.69 % يوم الخميس.

ولم يطرأ تغير يذكر على الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي وجرى تداول الدولار الأسترالي مقابل 0.69605 دولار في حين سجل الدولار النيوزيلندي 0.6299 دولار.

وبالنسبة للعملات الرقمية صعدت بتكوين 2.9 % إلى 23272.80 دولار.