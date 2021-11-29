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سعر الدولار يرتفع الإثنين والعملات الرئيسية تتراجع بعد اضطرابات «أوميكرون»

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بحلول الساعة 0821 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1 بالمئة إلى 96.326
محمد عبد السند 1:43 م, الأثنين, 29 نوفمبر 21 1:43 م, الأثنين, 29 نوفمبر 21

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شهد سعر الدولار ارتفاعا ، مقابل تراجع اليورو واستقرار الين خلال تعاملات اليوم الاثنين مع هدوء الأسواق بعد الصدمة الأولى لاكتشاف متحور جديد لفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وأثار المتحور أوميكرون، الذي رصد لأول مرة في جنوب أفريقيا، حالة قلق عالمية فتراجعت أسواق المال وسط مخاوف من أن يؤدي ظهوره إلى تعطيل انتعاش الاقتصاد العالمي من جائحة كوفيد-19 التي بدأت قبل عامين.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه لم يتضح بعد ما إذا كان أوميكرون، الذي اكتشف في العديد من دول العالم، أكثر قدرة على الانتشار من المتحورات السابقة أو إذا كان يسبب مرضا أشد خطورة.

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وهدأت الأسواق بعض الشيء اليوم الاثنين ، وارتفعت أسعار عقود الأسهم الأمريكية الآجلة والنفط مع اتباع المستثمرين لنهج متوازن بدرجة أكبر وتقبلهم الانتظار لحين اتضاح أثر المتحور الجديد.

كما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بحلول الساعة 0821 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1 بالمئة إلى 96.326 وكان قد شهد أكبر انخفاض في يوم واحد منذ مايو الماضي يوم الجمعة الماضي.

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ووضع الدولار كملاذ آمن للقيمة يؤهله للاستفادة من حالات عدم التيقن لكنه انخفض الجمعة الماضية بسبب توقعات بأن يؤثر ظهور المتحور أوميكرون على متى ستقرر البنوك المركزية الرئيسية ومنها الاحتياطي الاتحاد الأمريكي رفع أسعار الفائدة.

وتراجع اليورو بنحو 0.4 بالمئة إلى 1.12665 دولار وكان ارتفع أمام الدولار يوم الجمعة.

واستقر الين الياباني وزاد بنسبة 0.2 بالمئة أمام الدولار ليسجل 113.33 ين للدولار في الساعة 0829 بتوقيت جرينتش.

وحذر المحللون من أن أسواق العملات ستشهد على الأرجح المزيد من الاضطرابات لحين معرفة المزيد من المعلومات عن المتحور الجديد.

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وقال بنك الاستثمار جولدمان ساكس إنه لن يعدل توقعاته الاقتصادية على أساس ظهور أوميكرون حتى يتضح أثره.

وفيما يتعلق بالعملات المشفرة سجلت بتكوين أدنى مستوياتها في سبعة أسابيع يوم الأحد قبل أن ترتفع بنحو 0.1 % إلى 57386.24 دولار في الساعة 0837 بتوقيت جرينتش لكنها ظلت أقل بكثير من أعلى مستوياتها على الإطلاق البالغ 69000 دولار الذي سجلته في وقت سابق هذا الشهر.

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بقلم محمد عبد السند

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