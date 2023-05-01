سعر الدولار يرتفع الإثنين مع إعلان مفاجئ بشأن بنك فيرست ريبابليك المنهار

ارتفع الدولار الأمريكي في بداية جلسات التداول الأوروبية المتأثرة بالعطلة خلال تعاملات اليوم الإثنين، في بداية الأسبوع الذي يتضمن اجتماعات وضع السياسة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، بالإضافة إلى تقرير الوظائف الأمريكي الشهري.

وقبل افتتاح السوق الأمريكية قام المنظم المالي في كاليفورنيا بالاستحواذ على بنك فيرست ريبابليك المنهار حديثًا، وتزامن ذلك مع صدور بيان بتولي بنك جـي بي مورجان جميع ودائع البنك، بما فيها الودائع غير المؤمن عليها وجميع أصول البنك.

وسجل مؤشر الدولار 101.638 مقابل سلة من العملات الأجنبية صعودًا بـ 0.23%. ويسجل زوج اليورو دولار الآن 1.0996 هبوطا بـ 0.22% في الوقت الذي تتراجع فيه عقود الذهب الآجلة بنحو 0.51% إلى 1989 دولارًا.