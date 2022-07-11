سعر الدولار يرتفع الإثنين لأعلى مستوى له أمام الين منذ 24 عاما

ارتفع سعر الدولار إلى أعلى مستوى له منذ 24 عاما مقابل سعر العملة اليابانية الين يوم الإثنين بعد أن أشارت النتائج الطيبة التي حققها التحالف المحافظ الحاكم في اليابان إلى عدم وجود تغيير في السياسات النقدية المتساهلة وعززت مخاوف النمو العالمي الدولار كملاذ آمن على نطاق أوسع، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وارتفع سعر الدولار إلى 137.28 ين في التعاملات الصباحية، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر العام 1998، ثم قلص الدولار هذه المكاسب بشكل طفيف وارتفع 0.6% إلى 136.93.

وارتفع سعر الدولار أيضا أمام العملة الأوروبية الموحدة “اليورو “الذي انخفض 0.38% إلى 1.0144 دولار متجها مرة أخرى صوب أدنى مستوى له منذ 20 عاما والذي سجله خلال التعاملات يوم الجمعة، تاركا مؤشر الدولار مرتفعا 0.4 % عند 107.3.

وكان إطلاق النار على رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي الجمعة الماضية قد نقاشاً في السوق حول احتمال فقدان الدعم للسياسة النقدية المتساهلة جداً من قبل بنك اليابان المركزي بعد الاندفاع الأولي إلى الأصول الآمنة يوم الجمعة الماضية.

ارتفع الين جنبا إلى جنب مع سندات الخزانة الأميركية، حيث ارتفعت العملة بنسبة 0.5% مقابل الدولار بعد توارد التفاصيل حول الهجوم الصادم على آبي خلال مناسبة سياسية في غرب مدينة نارا خلال الحملة الانتخابية.

يُعرف آبي بأنه الداعم الرئيسي لسياسة حاكم بنك اليابان هاروهيكو كورودا المتمثلة في الحفاظ على أسعار الفائدة المتدنية لدعم النمو الاقتصادي، وقد وصف البنك المركزي مؤخراً بأنه شركة تابعة للحكومة.