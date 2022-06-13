سعر الدولار يرتفع الإثنين إلى 135 ينا بعد ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية

هبط سعر العملة الياباني الين خلال تعاملات اليوم الإثنين إلى أدنى مستوى له منذ 20 عاما أمام الدولار الأمريكي بعد أن أدت بيانات مثيرة للتضخم في الولايات المتحدة إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة مما قلل من الدعم الذي حصل عليه من تكهنات بأن السلطات اليابانية قد تتدخل لدعم العملة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وارتفع سعر الدولار أمام الين 0.43% خلال تعاملات اليوم الإثنين إلى 135 ينا، في أعلى مستوى له منذ 20 عاما، واقترب من أعلى مستوى له منذ عام 2002 عند 135.20.

وارتفع الين لفترة وجيزة في ساعة متأخرة من مساء الجمعة الماضي عندما قالت الحكومة والبنك المركزي في اليابان إنهما يشعران بقلق من الانخفاضات الحادة الأخيرة في بيان مشترك نادر اعتبر أنه أقوى تحذير حتى الآن من احتمال تدخل طوكيو لدعم الين.

ولامست عائدات سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات 3.2 في المئة صباح يوم الإثنين بعد ارتفاعه ما يقرب من 12 نقطة أساس يوم الجمعة عقب تجاوز التضخم في الولايات المتحدة التوقعات مما حفز الرهان على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكية) سيضطر إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكثر قوة.

معدل التضخم في أمريكا يسجل أعلى مستوى منذ 1981

سارع معدل التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية ليسجل أعلى مستوى له منذ ديسمبر 1981، وفق ما أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية مؤخرا.

ووفقا لوزارة العمل فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلك CPI) ) في الولايات المتحدة بنسبة 8.6% في مايو 2022 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

ويعد هذا المستوى الأعلى منذ ديسمبر 1981، وكان المؤشر قد سجل 8.3% في أبريل الماضي، وجاءت بيانات التضخم مرتفعة وأعلى من توقعات الخبراء، لتؤكد صعوبة الموقف الاقتصادي الذي تواجهه الولايات المتحدة، وكان محللون استطلعت وكالة «بلومبرج» آراءهم توقعوا ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 8.3% في المتوسط.

وفي الأربعاء الماضي توقع البيت الأبيض أن تظهر البيانات الاقتصادية المقبلة أرقام تضخم مرتفعة في الولايات المتحدة.

وقالت كارين جان بيير المتحدثة باسم البيت الأبيض :”نتوقع أن يكون رقم المؤشر العام للتضخم مرتفعًا، ونتوقع أن يكون للحرب في أوكرانيا بعض التأثير على التضخم الأساسي، خاصةً عندما تنظرون إلى أشياء مثل أسعار تذاكر الطيران، وتأثير ارتفاع تكاليف وقود الطائرات”.