سعر الدولار يرتفع الأربعاء مع إقبال المستثمرين عليه كملاذ آمن

ارتفع سعر الدولار الأمريكي في وقت مبكر من التعاملات الأوروبية اليوم الأربعاء، حيث لجأ التجار إلى هذا الملاذ الآمن نظرًا للمخاوف المستمرة من التباطؤ الاقتصادي العالمى.

ففي تمام الساعة 02:55 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (06:55 بتوقيت جرينتش)، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات أخرى، بنسبة 0.1% عند 104.410، بعد ارتفاع بنحو 0.5% بين عشية وضحاها.

وارتفع سعر الدولار أمس الثلاثاء بعد أن أظهرت بيانات أن ثقة المستهلك الأمريكي انخفضت إلى أدنى مستوى لها في 16 شهرًا في يونيو بسبب مخاوف من ارتفاع التضخم قد يتسبب في تباطؤ الاقتصاد الأمريكي بشكل كبير في النصف الثانى من العام.

ومما زاد من قوة العملة، ضعف اليورو بعد عدم تقديم رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد أي رؤية جديدة حول مسار أسعار الفائدة الأوروبية أو تركيبة أداة مكافحة التجزئة الجديدة في المنتدى السنوي للبنك المركزى.

وانخفض سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكى بنسبة 0.3% إلى 1.0490، متراجعًا إلى مستويات لم تشهدها منذ ما يقرب من أسبوعين، حتى بعد أن قالت ولاية شمال الراين-وستفاليا، أكبر ولاية في ألمانيا من حيث عدد السكان، إن أسعار المستهلكين انخفضت بنسبة 0.1% في شهر يونيو، مما أدى إلى انخفاض معدل التضخم السنوي إلى 7.5% من 8.1%.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يتبع البنك المركزي الأوروبي نظرائه العالميين من خلال رفع أسعار الفائدة في يوليو للمرة الأولى منذ عقد لمحاولة تهدئة التضخم المتصاعد، ولكن هناك مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى زيادة كبيرة في تكاليف الاقتراض في بلدان منطقة اليورو الأكثر مديونية..

في حين يتطلع مورجان ستانلي الآن إلى أن تقع منطقة اليورو في ركود معتدل في الربع الأخير من هذا العام، حيث تنكمش لمدة ربعين قبل استئناف النمو في الربع الثاني من العام المقبل مدفوعة بزيادة الاستثمار.

وستظهر الرئيسة كريستين لاجارد في جلسة نقاشية في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، جنبًا إلى جنب مع رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ومحافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي، وأى تعليقات حول المقايضة بين كبح التضخم ومحاولة ضمان هبوط ناعم للاقتصاد العالمى سيتم دراستها عن كثب.

وصرح المحللون لدى مؤسسة “أي إن جي” في مذكرة بأنه: “من المتوقع أن تقدم لاجارد بعض الألوان حول مدى جدية البنك المركزى الأوروبى في النظر في رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر في ضوء استطلاعات النشاط الأخيرة التي تشير إلى صورة متدهورة بسرعة لمنطقة اليورو”.

وقد تم تداول زوج العملات الدولار الأمريكي مقابل اليوان الصيني بشكل ثابت إلى حد كبير عند 6.7074 مع تلقي اليوان بعض الطلب بعد أن أعلنت الصين عن تخفيف متطلبات الحجر الصحي للركاب الوافدين، فيما يمكن اعتباره أكبر استرخاء في البلاد حتى الآن لإستراتيجية “صفر كوفيد”.

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي إلى 1.2187، وانخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.1% إلى 136.04، بينما انخفض الدولار الأمريكي مقابل الدولار الأسترالي الحساس للمخاطرة بنسبة 0.4% إلى 0.6882.