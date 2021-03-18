سعر الدولار يرتفع الأربعاء بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي

ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات،

عززت عوائد السندات الأمريكية الآخذة في الصعود الدولار غي تعاملات اليوم الخميس، مما ساعده على الانتعاش من أدنى مستوى في أسبوعين بعد أن بدد مجلس الاحتياطي الفيدرالي “البنك المركزي الأمريكي” تكهنات بزيادة أسعار الفائدة، وفقا لما نشرته وكالة رويترز.

وسجلت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات أعلى مستوياتها في 13 شهرا في التعاملات المبكرة في لندن، إذ صعدت متجاوزة 1.70 % للمرة الأولى منذ الرابع والعشرين من يناير من العام 2020.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، بما يصل إلى 0.4 % إلى 91.671، من أدنى مستوى في أسبوعين عند 91.300 الذي بلغه بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي اليوم الأربعاء.

وبدد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي تكهنات عن أن تحسن الآفاق الاقتصادية قد يدفع البنك المركزي للعدول عن تحفيزه.

وتراجع اليورو إلى 1.19505 دولار من ذروة أسبوع عند 1.19900 دولار والتي سجلها بعدما ارتفع 0.6 % يوم الأربعاء، ومقابل الين، صعد سعر الدولار 0.3 % إلى 109.120 ين.

وجرى تداول الجنيه الإسترليني دون تغير عند 1.3963 دولار.

ومن المتوقع أن يبقي بنك إنجلترا في وقت لاحق يوم الخميس سعر الفائدة الرئيسي له عند مستواه المتدني المنخفض البالغ 0.1 % وأن يبقي على برنامج شراء السندات الذي تبلغ قيمته 895 مليار إسترليني دون تغيير.

وارتفع سعر الدولار الأسترالي إلى ذروة أسبوعين عند 0.7849 دولار أمريكي قبل أن يتخلى عن بعض مكاسبه. وفقد نظيره النيوزيلندي الزخم لبعض الوقت بعدما سجلت البلاد انكماشا مفاجئا في الناتج المحلي الإجمالي في الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الماضي.

وسجل سعر الدولار النيوزيلندي في أحدث التعاملات 0.7238 دولار أمريكي.

وظلت سعر بتكوين عند المستوى المرتفع البالغ 58213.06 دولار بعد أن ارتفعت عن أدنى مستوى في أسبوع والذي سجلته يوم الثلاثاء البالغ 53221 دولارا.

الاحتياطي الفيدرالي يبقي على سعر الفائدة

أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي على معدل الفائدة مستقرًا ما بين 0.25 و0.00%، وتتوجه الأنظار في الوقت الحالي لحديث رئيس الاحتياطي الفيدرالي، بانتظار إشارات جديدة حول برامج شراء السندات.

وسجل عائد سندات الخزانة الأمريكية أجل 10 سنوات مستوى 1.68%، وهو أعلى مستوى في 13 شهر. وهذا ما دفع مؤشر الدولار الأمريكي للارتفاع، ولكنه ما زال عاجز عن استعادة مستوى 92.

وتراجع سعر الذهب بسبب قوة السندات ومؤشر الدولار الأمريكي، ورفع البنك المركزي الأمريكي توقعاته للاقتصاد الأمريكي بقوة، ولكنه أقر بأن معدل الفائدة سيظل منخفضًا قرب الصفر حتى عام 2023.

وأبقى الفيدرالي على برنامج شراء السندات شهريًا بـ 120 مليار دولار. ولكن تغيرت رؤية أعضاء البنك المركزي لمستقبل الاقتصاد.