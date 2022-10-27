سعر الدولار يرتفع إلى مستويات غير مسبوقة ويسجل 23.20 جنيه للبيع

ارتفع سعر الدولار الى مستويات غير مسبوقة ، ليسجل أعلى سعر لبيع الدولار 23.20 جنيهًا و 23.10 للشراء

ويعرض مصرف أبو الإسلامي السعر الأعلى للعملة الأمريكية في السوق المحلية مقابل الجنيه المصري عند مستويات 23.10 جنيه للشراء، 23.20 جنيه للبيع

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الاستثنائي اليوم الخميس 27-10-2022 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي براقع 200 نقطة أساس ليصل الى 13,25% و 14.25% و 13,75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 2%.