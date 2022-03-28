سعر الدولار يرتفع إلى أعلى مستوياته الإثنين أمام الين الياباني منذ ديسمبر 2015

أكد محافظ بنك اليابان، هاروهيكو كورودا، في وقت سابق، أهمية الاستقرار في سوق العملات في ضوء الانخفاض المستمر في قيمة الين.

ارتفع الدولار اليوم الاثنين إلى أعلى مستوياته أمام الين الياباني منذ ديسمبر 2015، مسجلا 122.78 ين، حسبما ذكر موقع “إنفبستينج دوت كوم”.

وكان محافظ بنك اليابان، هاروهيكو كورودا، أكد في وقت سابق، أهمية الاستقرار في سوق العملات في ضوء الانخفاض المستمر في قيمة الين.

وقال كورودا:”استقرار الين الياباني مرغوب فيه”، مشيرا إلى أنه من المرغوب فيه بالنسبة لبنك اليابان أن تتحرك أسعار العملات الأجنبية بشكل ثابت مما يعكس الأساسيات الاقتصادية والمالية.

وأضاف كورودا، أن بنك اليابان لا يعتقد أن ضعف الين يعكس تآكل ثقة السوق في قيمة العملة اليابانية في سوق العملات.

وأوضح أن وجهة نظر السوق هي أن الضعف الراهن في الين الياباني بسوق العملات، يرجع إلى طلب المستوردين اليابانيين الزائد على الدولار، وآفاق رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

بنك اليابان يعلن عن خطته لشراء السندات الأيام المقبلة

أعلن بنك اليابان في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين أنه سوف يقوم بعمليات شراء غير محدودة بسعر ثابت لسندات لأجل عشر سنوات، بين التاسع والعشرين حتى الواحد والثلاثين من مارس الجاري.

وبهذا فقد أعلن بنك اليابان لأول مرة عن خطة لإجراء عمليات متتالية وغير محدودة لشراء السندات.

وجاء هذا بعد تدخل بنك اليابان للمرة الثانية هذا العام للدفاع عن سقف العائد الضمني من خلال عرض شراء كميات غير محدودة من سندات الحكومة اليابانية لمدة عشر سنوات (JGB) في 0,25%، وقد تقدمت حصيلة بنك اليابان لفترة عشر سنوات لتصل إلى مستوى أعلى من 0,245% لمدة ست سنوات في أوائل آسيا.

وفي نفس الوقت، فإن العواقب غير المقصودة المترتبة على سيطرة بنك اليابان على منحنى العائد أصبحت واضحة على نحو متزايد خلال هذا الشهر ، حيث هبط الين بنحو 7.25% مقابل الدولار الأمريكي منذ بداية مارس.