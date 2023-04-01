سعر الدولار يرتفع أمام اليورو ويحقق خسارة أسبوعية بعد بيانات التضخم

ارتفع الدولار أمام اليورو لكنه يتجه لتحقيق خسارة للأسبوع الخامس على التوالي مقابل العملة الأوروبية بعدما عزز تراجع نمو إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة الآمال في أن يبطئ مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) وتيرة رفع أسعار الفائدة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وسجل إنفاق المستهلكين الأمريكيين ارتفاعا متواضعا في فبراير بعد ارتفاعه بصورة كبيرة في الشهر السابق. وفي حين تباطأت وتيرة التضخم إلا أنه لا يزال مرتفعا مما قد يدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام.

وانخفض اليورو 0.48% إلى 1.0852 دولار، لكنه ارتفع على أساس أسبوعي 0.8% ليحقق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي مقابل الدولار.

وانخفض الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي 0.45% و0.1% على الترتيب بعد أن أظهرت بيانات تباطؤ نمو النشاط الصناعي في الصين في مارس، وهو ما يثير شكوكا بشأن قوة تعافي المصانع بعد جائحة كوفيد-19 في ظل ضعف الطلب العالمي وركود السوق العقارية.

وتراجع الإسترليني 0.4% أمس الجمعة إلى 1.2337 دولار.

وارتفعت عملة بتكوين 1.1% إلى 28340 دولارا.