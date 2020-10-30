سعر الدولار يرتفع أمام الجنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي

العملة الأمريكية ترتفع قرشًا واحدًا لدى مصرف أبوظبي الإسلامي خلال أسبوع

صعد متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية طفيفًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليسجل في نهاية الأسبوع الماضي، 15.656 جنيه للشراء، و15.756 جنيه للبيع، مقابل 15.652 جنيه للشراء، و15.752 جنيه للبيع نهاية الأسبوع السابق عليه.

ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، تراجعت العملة الأمريكية أمام الجنيه على مدار شهر أكتوبر الحالي بنحو 5.17 قرش.

أعلى سعر للدولار

تداول 19 بنكًا سعر العملة الخضراء أمام الجنيه عند أعلى مستوى لها في ختام تعاملات الأسبوع الماضي. مسجلًا 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

والبنوك التسعة عشر هي: بنك كريدي أجريكول، بنك البركة، البنك الأهلي الكويتي، مصرف أبوظبي الإسلامي، البنك المصري الخليجي، بنك مصر إيران، بنك قناة السويس، المصرف المتحد، بنك عوده، بنك المشرق.

بجانب بنك الكويت الوطني، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والبنك العقاري المصري، وبنك التنمية الصناعية، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وبنك التعمير والإسكان، وبنك HSBC، وبنك QNB.

السعر الأقل للدولار

عرض بنك الاستثمار العربي سعر العملة الخضراء أمام الجنيه عند أدنى مستوى لها فى السوق في ختام الأسبوع الماضي، ليسجل 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

9 بنوك تشتري الدولار عند 15.65 جنيه

سجلت أسعار الدولار أمام الجنيه لدى 9 بنوك نهاية تعاملات الأسبوع، نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

وقائمة البنوك تضم كلًّا من بنك مصر، والبنك العربي الأفريقي، وبنك بلوم، والبنك الأهلي المصري، والبنك التجاري الدولي، والمصرف العربي الدولي، وبنك الإسكندرية، والبنك الأهلي المتحد، وبنك فيصل الإسلامي. الدولار الأمريكي

سعر الدولار في البنك التجاري الدولى

عرض البنك التجاري الدولي، الدولار أمام الجنيه في نهاية الأسبوع الماضي، عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل الدولار أمام الجنيه في بنك مصر نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

ارتفع سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي خلال الأسبوع الماضي بنحو قرش ، ليسجل 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ الدولار أمام الجنيه في البنك الأهلي 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار الرسمي في البنك المركزي خلال الأسبوع الماضي

ارتفع سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه في ختام تعاملات تعاملات الأسبوع الماضي ليسجل 15.647 جنيه للشراء، و15.774 جنيه للبيع، مقابل 15.646 جنيه للشراء، و15.769 جنيه للبيع نهاية الأسبوع السابق عليه.