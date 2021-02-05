سعر الدولار يخسر 5 قروش أمام الجنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي

خسر متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية 5 قروش، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، طبقا لبيانات البنك المركزي، ليسجل 15.629 جنيه للشراء، و15.729 جنيه للبيع أمس الخميس، مقابل 15.676 جنيه للشراء، و15.776 جنيه نهاية الأسبوع السابق عليه.

وارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر بقيمة 38 مليون دولار خلال شهر يناير الماضي، ليصل إلى مستوى 40.101 مليار دولار، مقارنة مع 40.063 مليار دولار نهاية ديسمبر السابق عليه، وصعد مكون العملات الأجنبية ضمن الاحتياطي خلال يناير صعد بقيمة 143 مليون دولار ليسجل 35.542 مليار دولار، مقابل 35.399 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2020، بينما تراجع احتياطي الذهب بنحو 106 ملايين دولار ليسجل 4.284 مليار دولار، مقابل 4.390 مليار دولار.

وأمس الخميس، أبقت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، أسعار الفائدة الرئيسية على الجنيه عند 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض، وذلك في أول اجتماعاتها خلال 2021، مبررة ذلك بأن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

سعر الدولار الرسمي في البنك المركزي الأسبوع الماضي

تراجع سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه -الذي يتم التداول به في المؤسسات الحكومية الرسمية والمنافذ الجمركية- خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليسجل 15.610 جنيه للشراء و15.738 جنيه للبيع، مقابل 15.669 جنيه للشراء و15.794 جنيه للبيع في الأسبوع السابق عليه.

أعلى وأدنى سعر للدولار في مصر

سجل سعر العملة الأمريكية أعلى مستوى له في السوق المصرية، عند 15.68 جنيه للشراء، لدى بنوك الكويت الوطني، والاستثمار العربي، والتعمير والإسكان.

وبلغ سعر الدولار أدنى مستوى له في السوق، عند 15.62 جنيه للشراء لدى 4 بنوك هي: التجاري الدولي، وأبوظبي الأول، والمصرف العربي الدولي، وHSBC.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار أمام الجنيه التعاملات لدى البنك الأهلي المصرى مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

الدولار الأمريكي

سعر الدولار في بنك مصر

عرض بنك مصر -ثاني أكبر البنوك في السوق المصرية من حيث الأصول- سعر العملة الأمريكية، عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

سعر الدولار في بنك عوده

تداول بنك عوده سعر العملة الخضراء أمام الجنيه قرب أعلى مستوى في السوق مسجلا 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

عرض البنك الأهلي الكويتي سعر الدولار أمام الجنيه عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجل سعر العملة الخضراء أمام الجنيه لدى المصرف المتحد مستوى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي

بلغت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه لدى البنك العقاري المصري العربي، مستوى 15.63 جنيه للشراء و15.73 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وفي البنك التجاري الدولي، بلغ سعر صرف الدولار 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول

سجل العملة الأمريكية أمام الجنيه، لدى بنك أبوظبي الأول، مستوى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 للبيع.