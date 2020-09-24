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سعر الدولار يختتم تعاملات الخميس 24-9-2020 على ارتفاع طفيف

فقد سعر الدولار نحو 10.25 قرش أمام الجنيه منذ بداية شهر سبتمبر
الحسينى حسن 5:08 م, الخميس, 24 سبتمبر 20 5:08 م, الخميس, 24 سبتمبر 20

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ارتفع متوسط سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس، ليسجل 15.708 جنيه للشراء و15.808 جنيه للبيع، مقابل 15.706 جنيه للشراء و15.806 جنيه للبيع أمس الأربعاء.

ووفقا لبيانات البنك المركزي، فقدت العملة الأمريكية نحو 10.25 قرش أمام الجنيه منذ بداية شهر سبتمبر الجاري.

أعلى سعر للدولار اليوم في البنوك المصرية

عرض مصرف أبوظبي الإسلامي سعر الدولار أمام الجنيه، عند أعلى مستوى متداول له بالسوق المصرية في ختام تعاملات الخميس، مسجلًا 15.72 جنيه للشراء و15.82 جنيه للبيع.

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أقل سعر للعملة الخضراء في بنكي الأهلي ومصر

تداول البنك الأهلي وبنك مصر سعر العملة الأمريكية عند أدنى مستوى لها في ختام تعاملات اليوم الخميس، ليسجل 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.

وبالإضافة إلى بنكى الأهلي ومصر، عرضت 5 بنوك أخرى الدولار عند نفس المستويات وهي: بنك بلوم، بنك قناة السويس، المصرف المتحد، بنك الإسكندرية، البنك العقاري المصري العربي.

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شراء الدولار يسجل 15.71 جنيه في 17 بنكًا

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه، لدى 16 بنكًا في ختام التعاملات الخميس، نحو 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع.

وتضم قائمة البنوك كلًا من بنك كريدي أجريكول، البنك العربي الأفريقي الدولي، والبنك الأهلي الكويتي، والبنك المصري الخليجي، بنك مصر إيران، وبنك عوده.

بالإضافة إلى بنوك: المشرق، والكويت الوطني، والمصري لتنمية الصادرات، والأهلي المتحد، والتنمية الصناعية، والتجاري الدولي، والإمارات دبي الوطني، وأبوظبي الأول، وHSBC، والتعمير والإسكان، وQNB.

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الدولار
سعر الدولار اليوم امام الجنيه

أسعار الدولار الرسمية

ارتفعت أسعار صرف الدولار الرسمي أيضًا أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم الخميس.

وسجل الدولار الرسمي 15.696 جنيه للشراء و15.826 جنيه للبيع مقابل 15.981 جنيه للشراء و15.823 جنيه للبيع.

وسعر الدولار الرسمي المُعلن من قِبل البنك المركزي يتم التعامل به ضمن المعاملات الحكومية الرسمية والمنافذ الجمركية.

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بقلم الحسينى حسن

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